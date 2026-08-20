SpaceX prueba por primera vez en su historia la nave Starship reutilizable

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SpaceX prueba por primera vez en su historia la nave Starship reutilizable

SpaceX ha completado con éxito una etapa importante en la preparación de su enorme cohete Starship para su próximo vuelo de prueba. Según NASASpaceflight, la nave denominada Ship 41 realizó su primera prueba de encendido estático en el polígono de pruebas de Massey, donde se verificó el funcionamiento de uno de sus motores Raptor. Este paso crucial representa un nuevo avance hacia la preparación del vuelo de prueba Flight 14. Ixbt.com lo informa .

Según los planes, durante el próximo vuelo Ship 41 viajará al espacio junto con el propulsor Booster 21. Los especialistas planean realizar con esta versión de la nave el primer vuelo de la historia en una trayectoria orbital completa. El programa Flight 14 también contempla el lanzamiento de los satélites Starlink V3.

La primera captura inédita de la historia

El aspecto más destacado de este vuelo de prueba es que SpaceX planea capturar por primera vez en el aire, mediante una torre especial, la nave Starship que regrese a la Tierra. Esta solución tecnológica es especialmente importante, ya que en el futuro permitirá recuperar por completo y con rapidez todas las partes de los cohetes para reutilizarlas.

Se sabe que el prototipo Ship 41 superó con éxito todas las pruebas criogénicas necesarias en junio y julio de este año. En la etapa actual, los ingenieros planean realizar las próximas pruebas de encendido con varios motores Raptor. Si estos complejos procesos concluyen con éxito, la empresa podría realizar este próximo vuelo importante a comienzos de 2026.

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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» editor
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