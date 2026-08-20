El internet de alta velocidad de Starlink se activa en los aviones de Lufthansa

·3·Tecnología
El internet de alta velocidad de Starlink se activa en los aviones de Lufthansa

La aviación ha dado un paso importante: el sistema de Internet satelital Starlink se probó por primera vez a bordo de una aeronave de Lufthansa. Este vuelo, realizado el 19 de agosto de 2026, llevó las posibilidades de las tecnologías modernas en el aire a una nueva etapa. Al respecto, Ixbt.com informa de ello.

Detalles del primer vuelo y del nuevo servicio

Según ixbt.com, el Airbus A320neo de Lufthansa con matrícula D-AINM completó con éxito su primer vuelo con Starlink, integrado en el nuevo servicio Lufthansa Group Wi-Fi. Durante el vuelo LH234 de Fráncfort a Roma, a 10 kilómetros de altura, el sistema fue activado oficialmente por Jens Ritter, director ejecutivo de Lufthansa Airlines.

Según representantes de la aerolínea, Starlink permitirá a los pasajeros utilizar Internet de alta velocidad desde el despegue hasta el aterrizaje. En algunos casos, se espera que la conexión a bordo supere incluso el rendimiento de Internet en casa o en la oficina.

Planes de expansión y proceso técnico

Para finales de 2026, Lufthansa y Lufthansa City Airlines planean instalar Starlink en otros diez aviones de la familia A320. Los principales trabajos técnicos estarán a cargo de especialistas de Lufthansa Technik en Berlín, y la instalación del equipo se coordinará con el mantenimiento programado de las aeronaves.

En el futuro, esta tecnología avanzada se implementará en todas las aerolíneas del grupo Lufthansa. Para 2029, está previsto instalar Starlink en aproximadamente 850 aviones pertenecientes a las aerolíneas del grupo.

Ventajas para los pasajeros

La ejecución de este proyecto a gran escala convertirá a Lufthansa Group en el mayor grupo aéreo europeo con Internet satelital de alta velocidad a bordo. El nuevo servicio también destaca por las ventajas que ofrecerá a los pasajeros:

  • El acceso al servicio Lufthansa Group Wi-Fi será gratuito para los clientes del programa Miles & More.
  • Los usuarios de Travel ID también podrán utilizar el servicio sin cargos adicionales durante el vuelo.
  • La conexión a Internet estará disponible durante el vuelo para todos los clientes, independientemente de la clase de servicio.

StarlinkLufthansaAviaciónInternetTecnología
Añadir Zamin.uz a Google¡Lee «Zamin» en Telegram!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» editor
Discuss with Zamin AIAnalyze the news, get useful answers

Comentarios 0

Noticias relacionadas

SpaceX prueba por primera vez en su historia la nave Starship reutilizableSpaceX prueba por primera vez en su historia la nave Starship reutilizableHoy, 10:53Firefly envía un mini calentador para resistir las gélidas noches lunares de -170 gradosFirefly envía un mini calentador para resistir las gélidas noches lunares de -170 gradosHoy, 08:27Los servicios de inteligencia estadounidenses comienzan a vigilar las ondas de radio desde la órbitaLos servicios de inteligencia estadounidenses comienzan a vigilar las ondas de radio desde la órbitaHoy, 07:54La NASA cancela una operación inédita para rescatar un telescopio espacialLa NASA cancela una operación inédita para rescatar un telescopio espacialHoy, 07:25Framework presenta un portátil modular con procesadores actualizadosFramework presenta un portátil modular con procesadores actualizadosHoy, 02:27Gwyneth Paltrow organiza una cena privada en honor de Sam AltmanGwyneth Paltrow organiza una cena privada en honor de Sam AltmanHoy, 01:28
AnunciosColaboración
Playmatch: simplifica considerablemente el trabajo de los dueños de canchas
Playmatch: simplifica considerablemente el trabajo de los dueños de canchas
Playmatch: todos los servicios necesarios para jugar al fútbol en una sola aplicación
Playmatch: todos los servicios necesarios para jugar al fútbol en una sola aplicación
¿Cómo se toman las decisiones de inversión en condiciones de alta incertidumbre?
¿Cómo se toman las decisiones de inversión en condiciones de alta incertidumbre?

Más leídas Tecnología noticias

El Apple iPhone 18 Pro aparece por primera vez en video: Revolución en cámara y diseño
El Apple iPhone 18 Pro aparece por primera vez en video: Revolución en cámara y diseño
Toyota anuncia garantía de por vida para coches eléctricos: las baterías se reemplazarán gratis
Toyota anuncia garantía de por vida para coches eléctricos: las baterías se reemplazarán gratis
Un cliente en EE. UU. compra una potente PC gamer a un precio récord en una tienda
Un cliente en EE. UU. compra una potente PC gamer a un precio récord en una tienda
Primeros detalles sobre la serie Samsung Galaxy S27: La compañía trabaja en un «Nuevo milagro»
Primeros detalles sobre la serie Samsung Galaxy S27: La compañía trabaja en un «Nuevo milagro»
Tecno presenta el primer teléfono inteligente sin marcos del mundo
Tecno presenta el primer teléfono inteligente sin marcos del mundo
El planeta Tierra se convirtió en un enorme detector en busca de materia oscura
El planeta Tierra se convirtió en un enorme detector en busca de materia oscura
El juego GTA 5 ha sido ejecutado en el smartphone iPhone 17 Pro Max
El juego GTA 5 ha sido ejecutado en el smartphone iPhone 17 Pro Max
Competencia sin precedentes en el mercado de smartphones: 5 flagships se lanzarán en septiembre de 2026
Competencia sin precedentes en el mercado de smartphones: 5 flagships se lanzarán en septiembre de 2026