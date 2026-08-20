El internet de alta velocidad de Starlink se activa en los aviones de Lufthansa

La aviación ha dado un paso importante: el sistema de Internet satelital Starlink se probó por primera vez a bordo de una aeronave de Lufthansa. Este vuelo, realizado el 19 de agosto de 2026, llevó las posibilidades de las tecnologías modernas en el aire a una nueva etapa. Al respecto, Ixbt.com informa de ello.

Detalles del primer vuelo y del nuevo servicio

Según ixbt.com, el Airbus A320neo de Lufthansa con matrícula D-AINM completó con éxito su primer vuelo con Starlink, integrado en el nuevo servicio Lufthansa Group Wi-Fi. Durante el vuelo LH234 de Fráncfort a Roma, a 10 kilómetros de altura, el sistema fue activado oficialmente por Jens Ritter, director ejecutivo de Lufthansa Airlines.

Según representantes de la aerolínea, Starlink permitirá a los pasajeros utilizar Internet de alta velocidad desde el despegue hasta el aterrizaje. En algunos casos, se espera que la conexión a bordo supere incluso el rendimiento de Internet en casa o en la oficina.

Planes de expansión y proceso técnico

Para finales de 2026, Lufthansa y Lufthansa City Airlines planean instalar Starlink en otros diez aviones de la familia A320. Los principales trabajos técnicos estarán a cargo de especialistas de Lufthansa Technik en Berlín, y la instalación del equipo se coordinará con el mantenimiento programado de las aeronaves.

En el futuro, esta tecnología avanzada se implementará en todas las aerolíneas del grupo Lufthansa. Para 2029, está previsto instalar Starlink en aproximadamente 850 aviones pertenecientes a las aerolíneas del grupo.

Ventajas para los pasajeros

La ejecución de este proyecto a gran escala convertirá a Lufthansa Group en el mayor grupo aéreo europeo con Internet satelital de alta velocidad a bordo. El nuevo servicio también destaca por las ventajas que ofrecerá a los pasajeros: