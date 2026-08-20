Revelada la fecha de la presentación principal de Apple en 2026

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Revelada la fecha de la presentación principal de Apple en 2026

Apple se prepara intensamente para su tradicional presentación de otoño, y se espera que el evento de este año se convierta en una cita clave para el mundo de la tecnología. Según informa ixbt.com, la presentación principal de la compañía está prevista para el 9 de septiembre y en ella se mostrarán los nuevos dispositivos que muchos esperan desde hace tiempo. Ixbt.com lo informa .

La gran novedad más esperada del evento de este año sería la presentación del primer smartphone plegable de Apple. Este innovador dispositivo, conocido por ahora de forma no oficial como iPhone Ultra, se convertiría en el primer gadget plegable de la historia de la compañía.

Nuevos dispositivos esperados y detalles de la presentación

Según los expertos, además del smartphone plegable, también se renovará la tradicional gama de dispositivos insignia. En concreto, está previsto que durante el evento se anuncie públicamente la línea iPhone 18 Pro.

Asimismo, según las primeras informaciones difundidas, en la presentación también podrían mostrarse los relojes inteligentes de nueva generación Apple Watch Series 12 y Apple Watch Ultra 4. Además, entre los nuevos gadgets adicionales, Apple podría presentar versiones actualizadas del HomePod y el Apple TV.

Se informa de que, poco después de la presentación, Apple comenzará a aceptar los pedidos anticipados de los nuevos productos y, posteriormente, dará inicio a las ventas. No obstante, cabe señalar que la compañía aún no ha confirmado oficialmente la fecha exacta del evento, mientras que las especificaciones técnicas del nuevo iPhone plegable siguen siendo un secreto.

Esta información interna fue proporcionada por Majin Bu, conocido en el mundo tecnológico por la precisión de sus predicciones. Esta fuente ya había llamado la atención al revelar por adelantado los parámetros exactos del iPad mini, la paleta de colores del iPhone 12, algunos defectos de los modelos iPhone 15 y fotografías fiables de las maquetas del iPhone 16.

AppleiPhone UltraiPhone 18 ProTecnologíaPresentación
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» editor
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