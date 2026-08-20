El iPhone 18 Pro se presentará con nuevos colores y un Dynamic Island más pequeño

A medida que se acerca la tradicional presentación de Apple en septiembre, las últimas informaciones e imágenes sobre el futuro buque insignia, el iPhone 18 Pro, generan un intenso debate en internet. Según los renders filtrados, el smartphone de nueva generación se ofrecerá en cuatro colores distintivos, mientras que el recorte Dynamic Island de su panel frontal será considerablemente más pequeño. Según ixbt.com, estos cambios buscan hacer que el dispositivo tenga un aspecto más moderno y refinado. Sobre este tema, Ixbt.com informa .

Cambios tecnológicos y diseño de la pantalla

Uno de los principales cambios afectará al elemento Dynamic Island situado en el panel frontal. Según la información filtrada, su anchura se reducirá aproximadamente un 35 %. Esto se habría conseguido trasladando los sensores infrarrojos directamente debajo de la pantalla. Al mismo tiempo, Apple conservará su característico concepto de interfaz.

Cabe recordar que en enero el conocido informante Ice Universe afirmó que el tamaño del Dynamic Island se reduciría de 20,76 milímetros a 13,49 milímetros. Posteriormente, esta información también fue confirmada por fotografías de prototipos. El recorte se ha reducido considerablemente gracias al traslado del emisor infrarrojo del sistema Face ID a la parte inferior de la pantalla.

Colores del chasis y versiones principales

También han aparecido nuevos detalles sobre el diseño y la paleta de colores del smartphone. Según las maquetas publicadas por el informante Sonny Dickson, la gama iPhone 18 Pro se comercializará en color plateado, negro, azul cielo y cereza oscuro (Dark Cherry). Este último tono se convertiría en el color principal y distintivo de esta generación, al igual que el naranja en los anteriores modelos iPhone 17 Pro.

Según las fuentes, el conocido informante Majin Bu ya había demostrado su fiabilidad al filtrar con antelación imágenes precisas de las tabletas iPad mini, los colores del iPhone 12 y las maquetas del iPhone 16. Por ello, estos detalles sobre el iPhone 18 Pro están despertando un gran interés entre los aficionados a la tecnología.

Se espera que Apple celebre su presentación tradicional el 9 de septiembre, en la que mostrará públicamente, junto con el iPhone 18 Pro, varios dispositivos nuevos. Cada año, este evento centra la atención de millones de usuarios y expertos de todo el mundo.