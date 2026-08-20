Los smartphones de la gama Google Pixel 11 ya están a la venta

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Los smartphones de la gama Google Pixel 11 ya están a la venta

Tras una semana de pedidos anticipados, Google ha iniciado oficialmente la venta abierta de la gama de smartphones Pixel 11. La nueva serie incluye cuatro modelos principales: el Pixel 11 estándar, el Pixel 11 Pro de gama alta, el Pixel 11 Pro XL con pantalla más grande y el plegable Pixel 11 Pro Fold. Los compradores también tienen a su disposición los nuevos relojes inteligentes Pixel Watch 5. Según ixbt.com, los precios oscilan entre 900 y 2250 dólares. Al respecto, Ixbt.com informa .

La nueva gama se ha lanzado oficialmente en más de 20 países y regiones de todo el mundo, entre ellos Estados Unidos, Canadá, Reino Unido, Alemania, Francia, Italia, Japón, India, Singapur y Taiwán. Aunque la cobertura geográfica es similar a la de la serie Pixel 10 del año pasado, existen algunas excepciones. En concreto, el Pixel 11 Pro Fold plegable no se venderá oficialmente en Chequia, Italia, Polonia, Portugal ni España.

Precios y opciones de almacenamiento

En el mercado estadounidense, el modelo básico Pixel 11 se ofrece desde 900 dólares con una configuración de 12 GB de RAM y 256 GB de almacenamiento interno. La versión con 512 GB de almacenamiento flash cuesta 1020 dólares. Curiosamente, aunque el nuevo modelo de entrada sale al mismo precio que el Pixel 10 del año pasado, su almacenamiento básico se ha duplicado. Esto convierte al nuevo gadget en una compra mucho más atractiva que la generación anterior.

Los demás modelos insignia de la gama también destacan por sus capacidades técnicas y su política de precios. Según ixbt.com, el Pixel 11 Pro parte de 1100 dólares para la versión 12/256 GB, mientras que las configuraciones 16/512 GB y 16 GB / 1 TB cuestan 1220 y 1450 dólares, respectivamente. El Pixel 11 Pro XL, con una pantalla más grande, parte de 1300 dólares en su configuración básica 12/256 GB y alcanza los 1650 dólares en su versión más cara con 1 TB de almacenamiento.

El modelo plegable más caro y los precios en Europa

El Pixel 11 Pro Fold plegable es el dispositivo más caro de la familia. Su versión 16/256 GB cuesta 1900 dólares en Estados Unidos, la versión 16/512 GB tiene un precio de 2020 dólares y la configuración superior con 1 TB de almacenamiento flash alcanza los 2250 dólares. Cabe destacar que el modelo Fold básico sale a la venta por 100 dólares más que el Pixel 10 Pro Fold del año pasado.

Los precios oficiales de los nuevos dispositivos también se han anunciado en el mercado europeo. En Europa, el Pixel 11 parte de 1000 euros, el Pixel 11 Pro de 1200 euros y el Pixel 11 Pro XL de 1400 euros. Los compradores europeos tendrán que pagar al menos 2000 euros por el Pixel 11 Pro Fold, el modelo más avanzado de la gama.

Los principales operadores móviles de Estados Unidos han puesto en marcha descuentos especiales y programas de canje para atraer a los compradores. Al cumplir determinadas condiciones, los usuarios podrían conseguir dispositivos Pixel 11 a precios considerablemente más bajos, e incluso casi gratis en algunos casos.

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Abror Shuhratov
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