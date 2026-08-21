Se conocen los resultados de las pruebas Tensor G6 de los smartphones Google Pixel 11

Hoy comenzaron las ventas de los smartphones Pixel 11 de Google, basados en el nuevo procesador Tensor G6, y los primeros resultados de las pruebas de estos dispositivos ya han aparecido en internet. Según Ixbt.com, es difícil esperar un alto rendimiento de esta nueva plataforma de gama alta, ya que se queda muy por detrás de sus competidoras. Al respecto, Ixbt.com informa .

El nuevo procesador logró obtener aproximadamente 1,86 millones de puntos en el benchmark AnTuTu. Esta cifra está muy por debajo de los 4 millones de puntos conseguidos por los modelos de SoC más potentes lanzados anteriormente por Qualcomm y MediaTek. No obstante, en comparación generacional con el Tensor G5, se observa un crecimiento de casi el 25 %.

Capacidades técnicas y resultados de las pruebas

La nueva arquitectura presentada por Google está compuesta por un núcleo Cortex-C1 Ultra, seis núcleos Cortex-C1 Pro y un chip gráfico PowerVR CXTP-48-1536. Aunque esta configuración es suficiente para las tareas cotidianas, no alcanza el nivel de los principales competidores en procesos que requieren muchos recursos.

En las pruebas de Geekbench también se observó una tendencia similar: la nueva plataforma registró alrededor de 2670 puntos en el modo de un solo núcleo y unos 6800 puntos en el modo multinúcleo. Estas cifras también están muy por debajo de las capacidades de los smartphones insignia y subinsignia líderes del mercado.

Rendimiento gráfico y competencia

En la prueba 3DMark Wild Life, que evalúa las capacidades gráficas, se descubrió que la plataforma Tensor G6 queda casi dos veces por detrás del procesador Snapdragon 8 Elite Gen 5. El nuevo dispositivo obtuvo 3386 puntos en esta prueba, mientras que la plataforma rival registró 7738 puntos.

También cabe destacar que, en comparación con los modelos Pixel del año pasado, la mejora en el apartado gráfico es prácticamente imperceptible. Esta situación está generando numerosos debates entre los compradores de los nuevos smartphones y los entusiastas de la tecnología, ya que, aunque Google continúa mejorando su chip propio, persiste la tendencia a quedarse por detrás de la competencia.