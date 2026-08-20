Presentados los Sennheiser Momentum True Wireless 5

La marca alemana presentó oficialmente la nueva generación de sus auriculares inalámbricos de gama alta, los Sennheiser Momentum True Wireless 5. Según Ixbt.com, el nuevo dispositivo ya ha llamado la atención por su diseño distintivo, su batería reemplazable y sus modernas funciones tecnológicas. El precio inicial de estos auriculares premium en el mercado mundial es de 300 dólares estadounidenses. Ixbt.com lo informa .

El fabricante ha elegido un concepto de diseño completamente nuevo para este modelo y ofrece a los compradores cinco variantes de color. Los auriculares y su estuche de carga están disponibles en negro, blanco, azul, rojizo y marrón. Esta amplia paleta permite elegir un dispositivo que se adapte al estilo de cada usuario.

Batería reemplazable por el usuario

Una de las características más importantes e inesperadas del modelo es que el estuche de carga incorpora una batería extraíble. Según la empresa, el usuario puede reemplazar fácilmente la batería del estuche por su cuenta; para ello solo necesita un destornillador común. Esta solución prolonga considerablemente la vida útil del dispositivo y también ofrece ventajas medioambientales.

La autonomía del dispositivo también resulta destacable. Los propios auriculares pueden funcionar de forma continua durante 12 horas con una sola carga. Junto con el estuche de carga, la autonomía alcanza 40 horas, aunque cabe señalar que estas cifras se obtienen con la cancelación activa de ruido desactivada.

El gadget también incorpora tecnología de carga rápida: solo 8 minutos de carga proporcionan una hora de funcionamiento. Además del método con cable tradicional, la posibilidad de cargarlo de forma inalámbrica mejora la comodidad de uso.

Tecnologías modernas y protección

En el apartado técnico, los Sennheiser Momentum True Wireless 5 son compatibles con los estándares más recientes. En particular, el dispositivo cuenta con un módulo Bluetooth 6 .0, que permite conectarlo rápidamente a distintos dispositivos mediante las funciones Google Fast Pair y Microsoft Swift Pair. Para quienes valoran la calidad de sonido, la compatibilidad con la tecnología aptX Lossless también será una novedad importante.

Los auriculares cuentan con protección IP54 frente a la humedad y el polvo, lo que permite utilizarlos con tranquilidad a diario, incluso durante la práctica deportiva. Un sistema de seis micrófonos se encarga de garantizar la calidad de las llamadas de voz y las conversaciones.