El ingeniero que robó tecnologías de Samsung, condenado a 7 años

En Corea del Sur se dictó sentencia en un importante caso de espionaje industrial relacionado con el sector de los semiconductores: un antiguo empleado de Samsung fue condenado a 7 años de prisión. Según Maeil Business, el caso demuestra claramente la intensidad de la competencia en el mercado de los microchips modernos y la importancia de proteger la propiedad intelectual. Ixbt.com informa .

El ingeniero, que trabajó durante 28 años en Samsung antes de incorporarse a la empresa china ChangXin Memory Technologies (CXMT), fue declarado culpable de transferir ilegalmente documentos confidenciales. Según los materiales de la investigación, se trataba de un documento tecnológico Process Recipe Plan (PRP) que incluía cerca de 600 etapas para fabricar memoria DRAM.

Los detalles del robo tecnológico

Según declaró el antiguo ingeniero, presentado como acusado durante el juicio, la obtención de esta información formaba parte de la estrategia de CXMT desde el principio. Afirmó que, en las primeras etapas de su actividad, la empresa china no contaba con una infraestructura científica e industrial suficiente para desarrollar la tecnología desde cero y por eso se basó en los documentos de Samsung.

Los expertos consideran que la receta tecnológica para fabricar semiconductores no permite copiar directamente un proceso a partir de un solo documento, pero su valor sigue siendo extremadamente alto. Estos documentos describen con detalle la secuencia de cientos de operaciones, así como los parámetros de deposición de materiales, temperatura y presión.

La industria china de semiconductores y sus consecuencias

El acceso a esta información confidencial permite reducir drásticamente el número de experimentos costosos y acortar de forma significativa el tiempo necesario para desarrollar un proceso tecnológico. Para los fabricantes con experiencia, crear un nuevo proceso DRAM suele requerir entre tres y cinco años, mientras que para los recién llegados el plazo puede ser aún mayor.

También cabe señalar que el documento PRP entregado no basta para reproducir por completo la tecnología: se necesitan datos adicionales sobre la arquitectura de los transistores, las fotomáscaras y las reglas de diseño. Aun así, CXMT inició en 2019 la producción masiva de memoria DDR4 con su tecnología de 22 nanómetros y en 2023 comenzó a fabricar DRAM de 18 nanómetros.

Actualmente, CXMT es el mayor fabricante de DRAM de China y compite activamente con gigantes mundiales como Samsung, SK hynix y Micron. La aparición de este caso volvió a situar en el centro del debate global la seguridad tecnológica y la política de talento en Asia.