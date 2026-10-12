La inteligencia artificial también pone a la «venta» la imagen digital de los actores

Unos meses después de protagonizar una serie, la actriz Ashley BeLoat se encontró con otro microdrama basado en una trama idéntica. Exigió la retirada de la serie o una compensación, pero no recibió respuesta.

Este incidente pone de manifiesto los nuevos problemas relacionados con el uso de la inteligencia artificial en el sector de los microdramas en formato vertical. Gracias a las tecnologías AI, es posible producir series más rápido y con menos costes que antes.

Sin embargo, el uso generalizado de esta tecnología también plantea la cuestión del uso no autorizado de la imagen y la voz de los actores. La cuestión de quién posee el derecho a crear y utilizar el avatar digital de un actor en otros proyectos es parte de ello.

En China, están surgiendo nuevos servicios en este ámbito. Permiten licenciar el derecho a utilizar la imagen digital de una persona.

En este modelo, el actor u otra persona determina por sí mismo en qué proyectos se permite el uso de su imagen digital, recibiendo una remuneración por ello.