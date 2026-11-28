Un diputado indio causa revuelo al invitar a 400 000 personas a la boda de su hija
Un diputado de la asamblea legislativa del estado de Bihar, una de las regiones más pobres de la India, Anant Singh su hija Shivangi Singhcelebró su boda con una escala y un lujo sin precedentes. Cinco días durante los cuales cerca de 400 000 invitados asistieron al evento.
2,5 hectáreas, 500 cocineros y helipuertos
Según los medios de comunicación, la ceremonia de boda 2,5 hectáreas de superficie. Para atender a los invitados, 500 cocineros fueron contratados, preparando cientos de miles de platos y dulces tradicionales. Miles de residentes locales atraídos por la comida gratuita también acudieron al lugar.
Al mismo tiempo, la figura del anfitrión, el diputado Anant Singh, está en el centro de la atención pública y mediática. Según informes, enfrenta asesinato, intento de asesinato y extorsión por delitos graves más de 20 (según algunas fuentes 28) casos judiciales e investigaciones en curso.
Detalles principales de la lujosa boda
Indicadores
Información oficial y de medios
Anfitrión de la boda
Anant Singh — Diputado del estado indio de Bihar
Duración y superficie
5 días de festividades, 2,5 hectáreas ocupadas
Número de invitados
Cerca de 400 000 personas (incluyendo a miles de personas que llegaron por la comida gratuita)
Escala organizativa
500 cocineros, helipuertos construidos para invitados VIP
Situación legal del diputado
Por cargos como asesinato y extorsión más de 20 casos bajo investigación
¿Cómo cree que se debe evaluar que funcionarios realicen bodas tan lujosas para 400 000 personas en una región donde la mayoría vive con dificultades sociales?
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