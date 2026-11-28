Un diputado de la asamblea legislativa del estado de Bihar, una de las regiones más pobres de la India, Anant Singh su hija Shivangi Singhcelebró su boda con una escala y un lujo sin precedentes. Cinco días durante los cuales cerca de 400 000 invitados asistieron al evento.

2,5 hectáreas, 500 cocineros y helipuertos

Según los medios de comunicación, la ceremonia de boda 2,5 hectáreas de superficie. Para atender a los invitados, 500 cocineros fueron contratados, preparando cientos de miles de platos y dulces tradicionales. Miles de residentes locales atraídos por la comida gratuita también acudieron al lugar.

Al mismo tiempo, la figura del anfitrión, el diputado Anant Singh, está en el centro de la atención pública y mediática. Según informes, enfrenta asesinato, intento de asesinato y extorsión por delitos graves más de 20 (según algunas fuentes 28) casos judiciales e investigaciones en curso.