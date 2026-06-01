Des enfants sauvent une fillette de 5 ans d'une tentative d'agression sexuelle en Russie

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Des enfants sauvent une fillette de 5 ans d'une tentative d'agression sexuelle en Russie

Dans la ville russe de Tioumen, un homme de 44 ans accusé d'avoir tenté d'agresser sexuellement une fillette de 5 ans a pleinement reconnu les faits devant le tribunal et a exprimé ses regrets. C'est ce qu'a rapporté le service de presse du tribunal régional.

Selon les informations, le 28 mai, l'individu a utilisé la force contre la fillette, l'a entraînée dans l'entrée d'un immeuble et a tenté de commettre des actes de violence sexuelle.

Une affaire pénale a été ouverte. Par décision de justice, le suspect a été placé en détention provisoire pour une durée de deux mois.

Les images de vidéosurveillance diffusées sur les réseaux sociaux montrent l'homme portant la fillette vers l'entrée alors qu'elle résiste et appelle à l'aide.

Il est précisé que la vigilance de deux adolescents a empêché l'homme de parvenir à ses fins. Ils ont été témoins de la scène et ont attiré l'attention d'une femme à proximité, qui est immédiatement intervenue pour sauver la fillette.

Selon la femme qui a sauvé l'enfant, elle se trouvait par hasard dans la cour voisine lorsqu'elle a entendu les cris des enfants. Les adolescents tentaient d'arrêter l'homme qui emmenait la fillette.

L'enquête sur cette affaire est actuellement en cours.

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Aziza Shukhratova
«ZAMIN.UZ» rédacteur

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