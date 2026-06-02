La production et la vente de naswar interdites au Kirghizistan

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La production et la vente de naswar interdites au Kirghizistan

Le gouvernement du Kirghizistan a approuvé un concept de politique démographique à l'horizon 2040. Selon ce document, la production et la distribution de naswar seront totalement interdites dans le pays.

Il est également prévu de relever l'âge minimum pour l'achat de boissons alcoolisées et de cigarettes à 20-21 ans. Des restrictions seront également introduites sur la vente d'alcool et de produits du tabac la nuit et via Internet.

En outre, il est prévu d'augmenter les prix de ces produits par une hausse des droits d'accise. Afin de protéger les mineurs des habitudes nocives, le gouvernement prévoit également de renforcer le contrôle sur la publicité pour les produits du tabac et de l'alcool.

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Charos
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