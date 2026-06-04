Un Turc de 32 ans devient milliardaire du jour au lendemain

Ahmad Jahangard Takalo, un résident turc de 32 ans, s'est retrouvé soudainement dans une situation où il pouvait devenir l'une des personnes les plus riches du monde. Il a été constaté que près de 1 billion de livres turques avaient été déposées sur son compte bancaire sans aucune explication.

En conséquence, le montant total sur le compte a atteint environ 21,8 milliards de dollars. Cela aurait pu le placer parmi les milliardaires en peu de temps. Cependant, cet incident inhabituel a suscité de sérieux soupçons au sein du système bancaire.

Suite à l'incident, la banque a immédiatement gelé tous les comptes de Takalo et a lancé une enquête pour déterminer l'origine des fonds. Les experts n'excluent pas la possibilité qu'une somme aussi importante ait été transférée par accident ou en raison d'une erreur technique.

Pour l'instant, cette somme n'est pas à la disposition de Takalo et toutes les transactions sont restreintes jusqu'à la conclusion de l'enquête. Cet incident a provoqué de vives discussions sur les réseaux sociaux, laissant beaucoup de gens stupéfaits.