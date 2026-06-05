Un blogueur chinois construit un terrain de basket pour ses chats

·95·Monde
Un blogueur chinois construit un terrain de basket pour ses chats

Le blogueur et ingénieur chinois Xin Zhilei a construit un véritable terrain de basket pour ses chats.

Dans le cadre du projet, il a installé des tribunes pour les spectateurs, une aire de jeu avec parquet, des paniers de basket et des écrans, et a également préparé des ballons de petite taille. Selon le blogueur, il a travaillé sur ce projet pendant trois mois.

Zhilei a présenté l'arène terminée sur ses pages de réseaux sociaux. Les vidéos le montrent en train de jouer au basket avec son chat.

Le terrain de basket n'est pas le seul projet que le blogueur a créé pour ses chats. L'ingénieur travaille depuis plusieurs années sur un projet complet de 'Ville des Chats'. Cette ville dispose d'un système de métro miniature, d'une maison avec une petite réplique du blogueur lui-même, d'une banque, d'un cinéma, d'un supermarché, d'un café MeowDonald's et de nombreuses autres installations.

De plus, Zhilei s'engage activement dans des œuvres caritatives. Il construit des abris chauds et confortables pour les chats errants.

Xin ZhileiChineMeowDonald'sVille des Chats
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Aziza Shukhratova
«ZAMIN.UZ» rédacteur

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