Une femme de 37 ans a vécu comme une fille dans une autre famille pendant un an

Un incident inhabituel au Brésil a choqué le public. Il a été révélé qu'une femme de 37 ans s'est fait passer pour une fille de 11 ans et a vécu avec une famille pendant plus d'un an.

Les médias locaux ont rapporté que l'incident s'est produit à Joinville. La femme, qui s'est présentée sous le nom de Gabriele, a approché une église locale en prétendant avoir fui des parents abusifs. Une famille bienveillante, croyant son histoire tragique, l'a accueillie chez elle et a commencé à s'occuper d'elle comme de leur propre enfant.

La femme a expliqué que son apparence ne correspondait pas à son âge en raison de diverses maladies. Elle a affirmé souffrir d'autisme et d'autres conditions, déclarant même avoir été forcée de prendre des médicaments hormonaux pendant son enfance.

Il s'est avéré qu'elle a adopté un comportement enfantin pendant 14 mois. Elle demandait même un biberon et sa couverture préférée avant de dormir. Certaines nuits, elle tentait de simuler des états de panique en parlant d'une voix enfantine.

Gabriele n'allait pas à l'école. Elle a convaincu la famille que son père abusif pourrait la retrouver par le biais de l'école. En conséquence, la famille s'est fortement attachée à elle, célébrant même son « 12e anniversaire » et envisageant une adoption formelle.

Cependant, la supercherie a été découverte de manière inattendue. Un membre de la famille, soupçonnant le comportement de la femme, a contacté les forces de l'ordre. Les enquêtes ont révélé qu'elle était en réalité une escroc expérimentée de 37 ans.

Lors de l'enquête, il a été découvert que la femme avait précédemment trompé plusieurs autres familles de manière similaire. Elle est actuellement en détention, en attente d'une décision de justice.