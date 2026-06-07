Israël aurait écouté les conversations de responsables américains

·48·Monde
Israël aurait écouté les conversations de responsables américains

Israël aurait écouté les conversations téléphoniques entre Steve Witkoff, l'envoyé spécial du président américain Donald Trump, et Elbridge Colby, un responsable du Pentagone. Le New York Times l'a rapporté en citant ses sources.

Selon la publication, ces dernières semaines, la partie américaine a élevé la menace du contre-espionnage israélien à l'un des niveaux les plus élevés. À Washington, on soupçonne qu'Israël aurait pu surveiller les relations des États-Unis avec l'Iran.

Comme l'écrit le NYT, les dirigeants des deux pays étaient auparavant au courant des activités de renseignement mutuelles. Cependant, selon les responsables américains, la tentative d'Israël de connaître la position de Washington sur les négociations avec l'Iran a « dépassé les limites acceptables ».

L'ambassade d'Israël a démenti ces informations, soulignant que le pays ne mène pas d'activités de renseignement contre les responsables américains.

IsraëlDonald TrumpThe New York TimesIranPentagone
Ajouter Zamin.uz à GoogleLisez «Zamin» sur Telegram!
Nigina Zarqarayeva
«ZAMIN.UZ» rédacteur

Commentaires 0

Actualités connexes

Un citoyen ouzbek décède dans l'incendie d'un hôtel en IndeUn citoyen ouzbek décède dans l'incendie d'un hôtel en IndeAujourd'hui, 08:28Les cas d'Ebola augmentent à 488Les cas d'Ebola augmentent à 488Aujourd'hui, 08:04Un bébé de 7 mois tué lors d'un incident impliquant des soldats israéliensUn bébé de 7 mois tué lors d'un incident impliquant des soldats israéliensAujourd'hui, 05:03Pete Hegseth met en garde les pays européens contre la crise migratoirePete Hegseth met en garde les pays européens contre la crise migratoireAujourd'hui, 04:08La star de l'équipe nationale d'Irak interrogée pendant sept heures dans un aéroport américainLa star de l'équipe nationale d'Irak interrogée pendant sept heures dans un aéroport américainHier, 18:58Un milliardaire turc enquêté pour une blague en une phraseUn milliardaire turc enquêté pour une blague en une phraseHier, 18:27
AnnoncesPartenariat
Comment les décisions d'investissement sont-elles prises dans un contexte de forte incertitude ?
Comment les décisions d'investissement sont-elles prises dans un contexte de forte incertitude ?

Les plus lus Monde actualités

La rotation de la Terre ralentit dangereusement : les scientifiques alertent
La rotation de la Terre ralentit dangereusement : les scientifiques alertent
Classement des principaux pays producteurs d'or publié
Classement des principaux pays producteurs d'or publié
Une femme donne naissance à des quintuplés après 12 ans d'attente
Une femme donne naissance à des quintuplés après 12 ans d'attente
Des années de chaleur record attendent le monde
Des années de chaleur record attendent le monde
Une rare Lune bleue apparaîtra dans le ciel cette semaine
Une rare Lune bleue apparaîtra dans le ciel cette semaine
Le classement des pays où vivent les plus belles femmes a été dévoilé
Le classement des pays où vivent les plus belles femmes a été dévoilé
Lunokhod, silencieux pendant 40 ans, envoie à nouveau un signal
Lunokhod, silencieux pendant 40 ans, envoie à nouveau un signal
Le Guide suprême iranien Khamenei fait une déclaration inattendue
Le Guide suprême iranien Khamenei fait une déclaration inattendue