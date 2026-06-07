Israël aurait écouté les conversations de responsables américains

Israël aurait écouté les conversations téléphoniques entre Steve Witkoff, l'envoyé spécial du président américain Donald Trump, et Elbridge Colby, un responsable du Pentagone. Le New York Times l'a rapporté en citant ses sources.

Selon la publication, ces dernières semaines, la partie américaine a élevé la menace du contre-espionnage israélien à l'un des niveaux les plus élevés. À Washington, on soupçonne qu'Israël aurait pu surveiller les relations des États-Unis avec l'Iran.

Comme l'écrit le NYT, les dirigeants des deux pays étaient auparavant au courant des activités de renseignement mutuelles. Cependant, selon les responsables américains, la tentative d'Israël de connaître la position de Washington sur les négociations avec l'Iran a « dépassé les limites acceptables ».

L'ambassade d'Israël a démenti ces informations, soulignant que le pays ne mène pas d'activités de renseignement contre les responsables américains.