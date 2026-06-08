Une ville-navire pour 80 000 habitants : l'avenir a déjà commencé

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Une ville-navire pour 80 000 habitants : l'avenir a déjà commencé

Pour la première fois au monde, la construction d'une immense ville-navire flottante est prévue. Selon le projet, cette structure géante, atteignant 1,5 kilomètre de long, devrait être non pas un simple navire, mais un véritable « pays flottant ».

Toutes les conditions de vie seront créées dans cette ville-navire : écoles, collèges, un stade, des banques, des centres commerciaux, des restaurants et même un petit aéroport. Cela permettra aux résidents de mener une vie complète sans jamais mettre pied à terre.

Le projet est basé sur l'idée de l'ingénieur américain Norman Nixon, et des investisseurs sont actuellement sollicités pour sa réalisation. Avec un coût estimé à 16 milliards de dollars, ce méga-projet, s'il se concrétise, deviendra l'une des plus grandes structures flottantes de l'histoire.

Selon le plan, la ville-navire abritera 50 000 résidents permanents, ainsi que 10 000 touristes et 20 000 membres d'équipage. L'aspect le plus intéressant est que les habitants de cette « ville flottante » auront la possibilité de vivre, travailler et étudier tout en voyageant à travers le monde.

Norman NixonÉtats-Unis
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Charos
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