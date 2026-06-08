Trump exhorte Israël et l'Iran à conclure une trêve immédiate

Le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahou s'est entretenu par téléphone avec le président américain Donald Trump alors que le conflit avec l'Iran s'intensifiait à nouveau. Cela a été rapporté par la chaîne 12 d'Israël.

Selon la source, l'armée israélienne attend des instructions de la direction politique sur les prochaines étapes.

Donald Trump a souligné qu'Israël et l'Iran doivent conclure une trêve immédiatement. Selon lui, une certaine « ignorance ou bêtise » entrave cela.

Le commandement militaire iranien a annoncé qu'il cessait les frappes contre Israël. Cependant, il a averti que des frappes encore plus dures seraient menées si Israël attaquait à nouveau le Liban.