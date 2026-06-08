Trump exhorte Israël et l'Iran à conclure une trêve immédiate

·32·Monde
Trump exhorte Israël et l'Iran à conclure une trêve immédiate

Le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahou s'est entretenu par téléphone avec le président américain Donald Trump alors que le conflit avec l'Iran s'intensifiait à nouveau. Cela a été rapporté par la chaîne 12 d'Israël.

Selon la source, l'armée israélienne attend des instructions de la direction politique sur les prochaines étapes.

Donald Trump a souligné qu'Israël et l'Iran doivent conclure une trêve immédiatement. Selon lui, une certaine « ignorance ou bêtise » entrave cela.

Le commandement militaire iranien a annoncé qu'il cessait les frappes contre Israël. Cependant, il a averti que des frappes encore plus dures seraient menées si Israël attaquait à nouveau le Liban.

Donald TrumpIsraëlIranBenjamin NetanyahuÉtats-Unis
Ajouter Zamin.uz à GoogleLisez «Zamin» sur Telegram!
Nigina Zarqarayeva
«ZAMIN.UZ» rédacteur

Commentaires 0

Actualités connexes

Séisme de magnitude 7,8 : État d'urgence aux PhilippinesSéisme de magnitude 7,8 : État d'urgence aux PhilippinesAujourd'hui, 13:53Un séisme dévastateur aux Philippines fait de nombreuses victimesUn séisme dévastateur aux Philippines fait de nombreuses victimesAujourd'hui, 13:53Un père en Turquie a tenté de jeter sa fille de 3 ans par la fenêtreUn père en Turquie a tenté de jeter sa fille de 3 ans par la fenêtreAujourd'hui, 13:21Le niveau de l'eau de la mer Caspienne baisse rapidementLe niveau de l'eau de la mer Caspienne baisse rapidementAujourd'hui, 13:14L'Iran avertit Israël d'une « frappe sévère »L'Iran avertit Israël d'une « frappe sévère »Aujourd'hui, 13:05La vie d'une fillette de 3 ans sauvée lors d'une opération de secours spécialeLa vie d'une fillette de 3 ans sauvée lors d'une opération de secours spécialeAujourd'hui, 07:09
AnnoncesPartenariat
Comment les décisions d'investissement sont-elles prises dans un contexte de forte incertitude ?
Comment les décisions d'investissement sont-elles prises dans un contexte de forte incertitude ?

Les plus lus Monde actualités

La rotation de la Terre ralentit dangereusement : les scientifiques alertent
La rotation de la Terre ralentit dangereusement : les scientifiques alertent
Phénomène rare le 12 août : le jour devient nuit en un instant
Phénomène rare le 12 août : le jour devient nuit en un instant
Classement des principaux pays producteurs d'or publié
Classement des principaux pays producteurs d'or publié
Des années de chaleur record attendent le monde
Des années de chaleur record attendent le monde
Une rare Lune bleue apparaîtra dans le ciel cette semaine
Une rare Lune bleue apparaîtra dans le ciel cette semaine
Le classement des pays où vivent les plus belles femmes a été dévoilé
Le classement des pays où vivent les plus belles femmes a été dévoilé
Lunokhod, silencieux pendant 40 ans, envoie à nouveau un signal
Lunokhod, silencieux pendant 40 ans, envoie à nouveau un signal
Le Guide suprême iranien Khamenei fait une déclaration inattendue
Le Guide suprême iranien Khamenei fait une déclaration inattendue