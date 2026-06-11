Le cygne mécanique de 250 ans : un miracle toujours en mouvement

·48·Monde
Le cygne mécanique de 250 ans : un miracle toujours en mouvement

Ce cygne est en mouvement depuis 250 ans. Sans électricité, sans piles et sans technologie moderne.

Il a été créé à Londres en 1773. Entièrement en argent, il est composé de deux mille pièces fonctionnant grâce à trois mécanismes d'horlogerie indépendants. Le plus étonnant, c'est qu'il fonctionne toujours. Et il est encore remonté une fois par jour.

En 2008, le mécanisme a été ouvert de l'intérieur pour la première fois depuis des décennies. Un compteur caché y a été découvert, affichant le nombre 33 259.

Ce qui ressemble à de l'eau sous le cygne n'en est pas réellement. L'illusion est créée à l'aide de tiges de verre torsadées tournant dans des directions opposées.

Lorsque le cygne penche le cou pour attraper un poisson, il ne touche en réalité aucun des sept poissons en argent nageant dans le courant. Le poisson qu'il avale est un poisson doré caché à l'intérieur de son bec.

En d'autres termes, tout cela était une illusion parfaite dès le départ. Le cygne sort le poisson, fait semblant de l'attraper, puis le cache à nouveau à l'intérieur.

LondresArgentOr
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