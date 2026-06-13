Une liaison ferroviaire entre l'Arabie saoudite et la Turquie attendue d'ici trois ans

Un projet visant à établir une liaison ferroviaire directe entre l'Arabie saoudite et la Turquie devrait être mis en œuvre au cours des trois prochaines années. C'est ce qu'a annoncé le ministre turc des Transports et de l'Infrastructure, Abdulkadir Uraloğlu, dans une interview accordée à Al Arabiya.

Le ministre a noté que ce chemin de fer pourrait être étendu vers l'Europe à l'avenir. Des détails précis sur le coût du réseau ferroviaire Riyad-Ankara devraient être annoncés prochainement. Selon le projet, le chemin de fer partira d'Arabie saoudite et atteindra le territoire turc via la Jordanie et la Syrie. Il est également possible que l'Irak devienne une partie de ce corridor de transport.

Abdulkadir Uraloğlu a déclaré que l'Arabie saoudite a déjà étendu son réseau ferroviaire jusqu'à la frontière jordanienne, tandis que la Turquie a étendu son système jusqu'à la frontière syrienne. Actuellement, l'accent est mis sur la construction des tronçons manquants en Syrie et en Jordanie.

« Nous travaillons actuellement sur cet itinéraire précis. Nous étudions tous les détails et discutons de la manière de coopérer pour créer un réseau ferroviaire reliant les quatre pays. À l'avenir, cette route pourrait atteindre le continent européen », a déclaré le ministre.

Il a ajouté que les pays du Golfe pourraient également rejoindre ce grand projet d'infrastructure plus tard. Cette déclaration fait suite à une rencontre avec le ministre saoudien des Transports et des Services logistiques, Saleh Al-Jasser. À l'issue de la réunion, les deux pays ont signé un protocole d'accord visant à renforcer la coopération dans le secteur ferroviaire.

Parallèlement, les parties discutent d'options pour des liaisons ferroviaires et routières reliant Riyad et Ankara. Ces négociations se déroulent dans un contexte de changements géopolitiques et de conflits en cours dans la région.

Auparavant, le ministre saoudien des Transports, Saleh Al-Jasser, avait également déclaré à Al Arabiya que les bases économiques de ce projet seraient prêtes d'ici fin 2026. Selon lui, le chemin de fer reliant la Turquie via l'Arabie saoudite, la Jordanie et la Syrie augmentera considérablement le potentiel de transport de la région.

Les experts estiment que ce projet, visant à restaurer le corridor ferroviaire historique, pourrait transformer les pays de la région, passant de simples zones de transit à des centres importants gérant les flux commerciaux intercontinentaux. L'intérêt pour les routes terrestres alternatives augmente, notamment en raison de la situation dans le détroit d'Ormuz et des perturbations du transport maritime.