Un fonctionnaire licencié pour avoir utilisé l'IA afin d'effacer des déchets

À Almaty, au Kazakhstan, un fonctionnaire a été licencié pour usage inapproprié des technologies d'intelligence artificielle. Il a tenté de faire croire qu'un problème de déchets avait été résolu en utilisant l'IA pour modifier une photo d'une zone jonchée d'ordures.

Il s'est avéré qu'à la mi-mai, un utilisateur du réseau social Threads a publié des photos montrant que des déchets s'accumulaient depuis longtemps dans l'une des cours du district de Bostandyk.

En réponse à cette plainte, l'administration du district a annoncé que la zone avait été nettoyée par les services municipaux et a fourni des photos. Cependant, l'utilisateur a souligné que les images avaient été artificiellement modifiées. La plateforme elle-même a même étiqueté les photos comme « contenu créé à l'aide de l'intelligence artificielle ».

« Ils ont pris les photos de déchets que j'ai publiées, ont effacé les déchets via l'IA et les ont présentées comme le résultat des travaux de nettoyage », a commenté l'utilisateur.

Le 9 juin, le service de presse de la mairie d'Almaty a publié une déclaration officielle confirmant que le fonctionnaire ayant publié le post a admis avoir utilisé l'intelligence artificielle.

Selon l'administration, comme l'employé a reconnu son erreur, aucune enquête interne supplémentaire n'a été nécessaire. Son contrat de travail a été résilié et ses fonctions au sein de l'organisme public ont pris fin.

Les autorités ont déclaré que l'affaire était close et qu'aucune procédure disciplinaire supplémentaire n'était nécessaire.

Cet incident démontre une fois de plus les conséquences que peut entraîner le mauvais usage des capacités de l'intelligence artificielle.