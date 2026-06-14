Donald Trump annonce la signature imminente d'un accord avec l'Iran

La scène politique mondiale continue de connaître des développements historiques dans ce qui est attendu comme l'accord du siècle concernant la sécurité internationale et l'apaisement des tensions au Moyen-Orient. Le chef de la Maison Blanche, Donald Trump, a révélé que l'accord de paix tant attendu avec l'Iran pourrait être officialisé dans les « deux ou trois prochaines heures ». Trey Yingst, un correspondant renommé de Fox News en contact direct avec le dirigeant américain, a annoncé cette déclaration sensationnelle au grand public.

Selon Trump, ce document majeur sera initialement signé sous forme électronique via un système numérique moderne. Ensuite, dans un délai d'une semaine seulement, les représentants officiels des deux pays se rencontreront en personne dans « l'un des coins paisibles et sûrs d'Europe » pour sceller personnellement l'accord.

« Pourquoi Bibi a-t-il fait cela ? » : L'attaque de Netanyahu a mis Trump en colère

Cependant, ce processus historique ne se déroule pas sans heurts. Le chef de la Maison Blanche a admis avoir eu une conversation téléphonique très sérieuse et tendue avec le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu. Au cours de l'appel, le président américain a interrogé durement le Premier ministre sur les frappes aériennes inattendues lancées par l'armée israélienne près de Beyrouth.

Dans une interview exclusive accordée à la chaîne israélienne populaire N12, Donald Trump a vivement critiqué les actions de Netanyahu, l'accusant de « ne pas agir avec prudence du tout ». Selon le président, cette attaque militaire a été le facteur principal qui a retardé le processus d'accord entre les États-Unis et l'Iran.

Grâce au tableau analytique suivant, vous pouvez vous familiariser en détail avec la situation politique qui a surgi entre les États-Unis, l'Iran et Israël, ainsi qu'avec les positions actuelles des parties :

Participant au processus politique / Source Date limite officielle et plan établis Obstacle inattendu rencontré Réaction personnelle de Trump Format initial de l'accord Position officielle de la partie iranienne USA (Donald Trump) 14 juin (Dimanche) devait être signé Frappe de missile israélienne près de Beyrouth Très en colère, a dit qu'il y avait un manque de bon sens Initialement sous forme électronique, puis en personne en Europe Pour signer le document dans les délais pas prêt Israël (B. Netanyahu) A agi pendant les négociations de paix Prétention de cibler le centre de commandement du Hezbollah Évalué comme « pas prudent du tout » A retardé les négociations A affecté négativement le processus

Horreur une heure avant la signature de l'accord

Dans une déclaration à Axios, Donald Trump a confirmé une fois de plus que l'accord historique avec l'Iran devait avoir lieu dimanche. Il n'a pas caché qu'il était sous le choc lorsque ses conseillers lui ont annoncé qu'Israël avait lancé une frappe puissante sur Beyrouth.

Le dirigeant américain a exprimé son excitation et ses objections comme suit : « C'est tout simplement horrible, je n'en croyais pas mes oreilles ! Le plus douloureux est que cet incident s'est produit juste une heure avant que nous ne signions l'accord. Pourquoi Bibi (Netanyahu) a-t-il eu besoin de mener cette attaque à ce moment précis ? J'étais très en colère à ce sujet et je lui ai dit ouvertement qu'il n'avait plus le bon sens nécessaire pour évaluer la situation correctement. »

De plus, le dirigeant américain a également vivement condamné l'opération militaire de Tel-Aviv près de la capitale libanaise sur sa page officielle du réseau social Truth Social. Pendant ce temps, les Forces de défense israéliennes affirment que l'objectif principal de cette attaque était de détruire le quartier général de commandement du mouvement Hezbollah.

Néanmoins, la situation dans les cercles politiques est très complexe. Selon une déclaration publiée par l'agence de presse officielle iranienne Fars, la direction de Téhéran a indiqué qu'elle n'était pas encore tout à fait prête à signer un protocole d'accord avec les États-Unis dans le délai strict et court proposé par Washington. Nous continuerons à surveiller l'évolution des événements et à voir si cet accord mondial apportera la paix.

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