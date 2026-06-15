Attaque au couteau à Bichkek : le suspect ayant pris une jeune fille en otage a été arrêté

·1·Monde
Attaque au couteau à Bichkek : le suspect ayant pris une jeune fille en otage a été arrêté

Un incident dangereux survenu dans la capitale kirghize, Bichkek, a suscité une vive inquiétude au sein de la population. Un homme a d'abord blessé une femme âgée avec un couteau avant de prendre une jeune fille en otage.

Des vidéos circulant sur les réseaux sociaux montrent le suspect retenant une jeune fille au milieu de la rue, un couteau sous la gorge. Bien que la situation ait semé la panique, plusieurs citoyens courageux ont réussi à le neutraliser.

Selon les forces de l'ordre, l'incident s'est produit hier. Initialement, B.R., âgé de 24 ans, a attaqué et blessé une femme de 73 ans dans une maison située rue Kara-Baltinskaya, avant de prendre la fuite.

Peu de temps après, vers 21h45, il a commis un autre crime à l'intersection des rues Jibek Jolu et Ala-Archinskaya, où il a pris une jeune fille en otage.

Le suspect a été rapidement appréhendé par les forces de l'ordre et placé en garde à vue.

Une enquête est actuellement en cours. Cet événement souligne une fois de plus l'importance cruciale de la sécurité dans les lieux publics.

Ajouter Zamin.uz à GoogleLisez «Zamin» sur Telegram!
Charos
«ZAMIN.UZ» rédacteur

Commentaires 0

Actualités connexes

Coup contre la flotte fantôme : le Royaume-Uni saisit un pétrolier russeCoup contre la flotte fantôme : le Royaume-Uni saisit un pétrolier russeAujourd'hui, 20:24Donald Trump annonce la signature imminente d'un accord avec l'IranDonald Trump annonce la signature imminente d'un accord avec l'IranHier, 18:43La Suisse pourrait limiter sa population à 10 millions d'habitants en raison de la croissanceLa Suisse pourrait limiter sa population à 10 millions d'habitants en raison de la croissanceHier, 18:22Un chien saute d'une voiture et attaque : situation tendue dans la rueUn chien saute d'une voiture et attaque : situation tendue dans la rueHier, 16:08La liste des universités les plus puissantes au monde a été publiéeLa liste des universités les plus puissantes au monde a été publiéeHier, 15:40Le roi de YouTube, MrBeast, est le premier à atteindre le cap du demi-milliardLe roi de YouTube, MrBeast, est le premier à atteindre le cap du demi-milliardHier, 11:56
AnnoncesPartenariat
Comment les décisions d'investissement sont-elles prises dans un contexte de forte incertitude ?
Comment les décisions d'investissement sont-elles prises dans un contexte de forte incertitude ?

Les plus lus Monde actualités

Phénomène rare le 12 août : le jour devient nuit en un instant
Phénomène rare le 12 août : le jour devient nuit en un instant
La rotation de la Terre ralentit dangereusement : les scientifiques alertent
La rotation de la Terre ralentit dangereusement : les scientifiques alertent
Classement des principaux pays producteurs d'or publié
Classement des principaux pays producteurs d'or publié
Des années de chaleur record attendent le monde
Des années de chaleur record attendent le monde
Une rare Lune bleue apparaîtra dans le ciel cette semaine
Une rare Lune bleue apparaîtra dans le ciel cette semaine
Le classement des pays où vivent les plus belles femmes a été dévoilé
Le classement des pays où vivent les plus belles femmes a été dévoilé
Le Guide suprême iranien Khamenei fait une déclaration inattendue
Le Guide suprême iranien Khamenei fait une déclaration inattendue
Lunokhod, silencieux pendant 40 ans, envoie à nouveau un signal
Lunokhod, silencieux pendant 40 ans, envoie à nouveau un signal