Attaque au couteau à Bichkek : le suspect ayant pris une jeune fille en otage a été arrêté

Un incident dangereux survenu dans la capitale kirghize, Bichkek, a suscité une vive inquiétude au sein de la population. Un homme a d'abord blessé une femme âgée avec un couteau avant de prendre une jeune fille en otage.

Des vidéos circulant sur les réseaux sociaux montrent le suspect retenant une jeune fille au milieu de la rue, un couteau sous la gorge. Bien que la situation ait semé la panique, plusieurs citoyens courageux ont réussi à le neutraliser.

Selon les forces de l'ordre, l'incident s'est produit hier. Initialement, B.R., âgé de 24 ans, a attaqué et blessé une femme de 73 ans dans une maison située rue Kara-Baltinskaya, avant de prendre la fuite.

Peu de temps après, vers 21h45, il a commis un autre crime à l'intersection des rues Jibek Jolu et Ala-Archinskaya, où il a pris une jeune fille en otage.

Le suspect a été rapidement appréhendé par les forces de l'ordre et placé en garde à vue.

Une enquête est actuellement en cours. Cet événement souligne une fois de plus l'importance cruciale de la sécurité dans les lieux publics.