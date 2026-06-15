Nouvelles restrictions strictes imposées aux femmes en Afghanistan

Le Département pour la promotion de la vertu et la prévention du vice dans la province afghane de Hérat a annoncé l'introduction de nouvelles règles strictes pour les femmes.

Selon la déclaration officielle, les hommes sont tenus de veiller à ce que les femmes de leur famille respectent les règles établies lorsqu'elles sortent en public. Dans le cas contraire, la responsabilité incombera non seulement à la femme, mais aussi à ses parents masculins.

Conformément aux nouvelles règles :

— marcher dans la rue sans foulard ;

— sortir le visage découvert ;

— porter des vêtements moulants révélant la silhouette ;

— porter un maquillage excessif pour attirer l'attention d'hommes étrangers ;

sont considérés comme des infractions et peuvent entraîner des sanctions.

Il est indiqué que les contrevenantes seront jugées par des tribunaux islamiques. Cette décision suscite diverses réactions sur les réseaux sociaux et alimente de larges débats.