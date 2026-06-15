Sur la scène politique mondiale, les discussions concernant l'avenir du continent et le système de sécurité sont revenues au centre de l'agenda. Dans sa dernière allocution vidéo spéciale, le président ukrainien Volodymyr Zelenskyy a analysé les capacités de défense des alliés européens et a souligné le rôle joué par Kiev dans ce processus. S'exprimant via sa chaîne Telegram officielle, le dirigeant ukrainien a qualifié son pays de composante la plus importante et indispensable assurant la sécurité et la stabilité de tout le continent européen.

« Sans l'expérience de l'Ukraine, ce sera très difficile pour l'Europe »

Dans son discours, Volodymyr Zelenskyy s'est concentré sur les objectifs géopolitiques de Moscou, soulignant que l'Ukraine agit comme un bouclier sérieux pour protéger le continent contre diverses menaces.

Les points de vue du président ukrainien sur les questions de sécurité : « Si l'on prend en compte les objectifs et les intentions à long terme de la Russie — alors que des bases militaires russes sont actuellement établies dans des zones proches des frontières européennes, même dans des endroits où de telles bases n'existaient pas à l'époque soviétique — ce facteur montre clairement que sans les capacités militaires et la vaste expérience de combat de l'Ukraine, il sera très difficile et complexe pour les pays européens à l'avenir. »

Il convient de noter que Moscou nie régulièrement ces allégations. Plus tôt, le président russe Vladimir Poutine avait fermement déclaré que le pays n'avait aucune intention d'attaquer ou de menacer les États européens. Le dirigeant russe a qualifié ces affirmations de totalement infondées et absurdes, soulignant que de telles déclarations ne sont utilisées par les pays occidentaux qu'à des fins politiques internes et pour manipuler l'opinion publique.

Grâce au tableau d'analyse politique spécial ci-dessous, vous pouvez vous familiariser en détail avec les négociations sur la réalisation de la paix sur le continent européen, les réunions à Berlin et à Paris, ainsi que les positions des parties :

Sujet principal des négociations Proposition et date de la direction ukrainienne Raison principale de la participation européenne Conditions clés fixées par le « Trio européen » Documents formant la base des garanties de sécurité Réponse officielle de la direction russe Assurer la paix et la sécurité sur le continent européen 9 juin

Réunion sur le cessez-le-feu Les pays européens souffrent des drones (attaques de drones) Accord de Vladimir Poutine pour un cessez-le-feu complet et immédiat • Berlin (accords de 2025)

• Paris (traités de 2026) Aucune intention d'attaquer l'Europe, les affirmations sont absurdes

Conditions de paix et garanties européennes

Volodymyr Zelenskyy a déclaré que les représentants européens devaient également participer directement à l'importante réunion prévue le 9 juin concernant le cessez-le-feu en Ukraine. Il a expliqué que non seulement les participants directs, mais aussi les pays européens subissent des dommages et des préjudices graves du fait du conflit, notamment à cause des véhicules aériens sans pilote (drones).

De leur côté, les dirigeants des principaux pays reconnus sur la scène internationale comme le « Trio européen » ont annoncé les critères principaux pour parvenir à une paix durable en Ukraine. Selon eux, pour que cela se produise, il faut d'abord l'accord de Vladimir Poutine pour un arrêt complet et immédiat des actions militaires et des tirs. En outre, des garanties de sécurité solides et « juridiquement contraignantes » en vertu du droit international doivent être élaborées. Les dirigeants européens ont spécifiquement noté que les accords de haut niveau conclus entre les parties dans un passé récent, à savoir dans le cadre des réunions de Berlin (2025) et de Paris (2026), devraient servir de base solide à ce système de garanties.

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