En Turquie, des tirs lors d'un mariage blessent 11 personnes

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En Turquie, des tirs lors d'un mariage blessent 11 personnes

Une cérémonie de mariage dans la province de Denizli, en Turquie, s'est terminée par un incident regrettable. Selon le journal « Milliyet », 11 personnes ont été blessées suite à des tirs de célébration.

L'incident s'est produit le 21 juin dans le quartier de Kiralan, district de Çivril. Selon les informations, alors que la mariée quittait la maison, un adolescent de 15 ans a voulu tirer en l'air conformément à la tradition. Cependant, les plombs ont ricoché sur le sol et ont blessé 11 participants au mariage.

Toutes les victimes ont été transportées à l'hôpital. Deux d'entre elles ont été transférées dans des établissements médicaux de la ville de Denizli pour des examens et des soins supplémentaires. Les médecins ont précisé que leur pronostic vital n'est pas engagé.

Après l'incident, l'adolescent a été conduit au poste de police et une enquête ainsi qu'une procédure administrative ont été ouvertes.

Il a été noté que les tirs en l'air lors des mariages, des départs à l'armée et d'autres célébrations restent une tradition répandue dans certaines régions de Turquie. Malheureusement, de tels incidents causent chaque année des dizaines de blessés et même des décès.

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Aziza Shukhratova
«ZAMIN.UZ» rédacteur
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