Un wagon aux couleurs de l'Ouzbékistan dans le métro de New York

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Un wagon aux couleurs de l'Ouzbékistan dans le métro de New York

Pendant la Coupe du monde, une initiative inhabituelle et remarquable a été mise en œuvre dans le métro de New York : l'un des wagons a été décoré aux couleurs du drapeau de l'Ouzbékistan.

Ce projet, réalisé à New York, l'une des villes les plus fréquentées et les plus grandes des États-Unis, a attiré l'attention non seulement des habitants, mais aussi de la communauté ouzbèke et des fans sur place. Les vidéos et photos diffusées sur les réseaux sociaux ont encore accru l'intérêt pour cette initiative.

Cette décoration est perçue comme un signe de respect et de soutien envers l'équipe nationale d'Ouzbékistan. Le fait que le nom de notre pays soit davantage mentionné sur la scène internationale dans le cadre de la Coupe du monde est une source de fierté particulière pour les supporters.

De telles initiatives témoignent de la visibilité croissante de la marque Ouzbékistan sur la scène mondiale.

Un train du métro de New York aux couleurs du drapeau ouzbek.
OuzbékistanNew YorkMétroCoupe du MondeFootball
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