Une femme de 84 ans protège seule une île depuis 53 ans

Carol Radeschel, écologiste et naturaliste de 84 ans, autrefois surnommée « la femme la plus sauvage d'Amérique », vit depuis 53 ans sur l'île de Cumberland, l'une des îles les plus reculées des États-Unis. Chaque jour, elle parcourt le rivage pour observer les oiseaux, les animaux marins et les plantes, tout en étudiant les tortues marines et en documentant les causes de leur décès.

Installée sur l'île en 1973, Radeschel lutte depuis lors pour la préservation de la nature. Grâce à ses recherches, il a été établi que les tortues marines mouraient dans les filets des bateaux de pêche au crabe, ce qui a conduit à des modifications législatives. Elle a également constitué l'une des plus grandes collections de restes de tortues marines au monde.

Carol vit presque totalement coupée du monde extérieur. Elle récolte l'eau de pluie, s'occupe de son jardin, cultive des légumes et subsiste grâce aux ressources de la nature. Parallèlement, elle s'oppose à divers projets de construction pour préserver les forêts et la faune uniques de l'île.

Malgré ses 84 ans, elle ne compte pas cesser de protéger l'avenir de l'île. Selon elle, apprendre quelque chose de nouveau chaque jour et vivre en harmonie avec la nature constituent la plus grande valeur de sa vie.