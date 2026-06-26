Une ville mystérieuse cachée pendant mille ans découverte dans la jungle

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Une ville mystérieuse cachée pendant mille ans découverte dans la jungle

Au cœur des denses jungles du Mexique, des archéologues ont découvert une autre ville unique et mystérieuse appartenant à la civilisation maya. Selon les calculs des scientifiques, cette ville est restée hors de vue des humains pendant plus de mille ans.

Il a été annoncé que la découverte a été faite dans la réserve de biosphère de Calakmul, dans l'État de Campeche, lors d'une expédition de recherche conjointe de scientifiques slovènes et mexicains. Le nouveau monument archéologique a été nommé Minanbe, ce qui signifie « sans chemin » en langue maya yukatek. Ce nom a été choisi car l'accès à la zone où se trouve la ville était extrêmement difficile.

Les recherches ont été dirigées par l'archéologue Ivan Špraj, du Centre de recherche de l'Académie slovène des sciences et des arts. Avant le début des travaux de terrain, les spécialistes ont analysé les données de la région obtenues par LiDAR — une technologie de balayage laser. Ce sont précisément ces données qui ont indiqué la présence possible d'anciennes structures artificielles sous l'épaisse couverture forestière.

À la suite des fouilles et des études, une ville antique d'environ 13 hectares a été identifiée. Selon les données préliminaires, Minanbe a été construite entre 600 et 900 après J.-C. De nombreuses structures architecturales ont été préservées dans la ville, notamment une pyramide de 13 mètres de haut construite dans le style Rio Bec, des réservoirs d'eau et des reliefs en pierre illustrant des rituels de décapitation.

Les archéologues soulignent que la découverte est arrivée dans un état presque intact. Contrairement à beaucoup d'autres villes mayas, aucune trace de pillage ou de fouilles illégales n'a été détectée ici. Cela augmente encore davantage l'importance scientifique et historique de Minanbe.

Selon les scientifiques, cette ville était l'un des grands centres économiques et régionaux basés sur l'agriculture à son époque. Cette nouvelle découverte devrait jouer un rôle important dans la révélation des secrets encore inexplorés de la civilisation maya.

MexiqueCalakmulMinanbeIvan ŠprajcSlovénie
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Aziza Shukhratova
«ZAMIN.UZ» rédacteur
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