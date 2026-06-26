Horreur dans le ciel : une montgolfière touristique s'embrase

Dans l'État de Santa Catarina, dans le sud du Brésil, une montgolfière transportant des touristes a pris feu en plein vol avant de s'écraser au sol. Huit personnes ont péri dans cet accident tragique, selon Al Jazeera qui a rapporté l'information.

La tragédie s'est produite le 21 juin près de la ville de Praia Grande. Des vidéos diffusées sur les réseaux sociaux montrent la montgolfière enveloppée de flammes, dégageant une épaisse fumée alors qu'elle chutait. Deux personnes sont tombées de la nacelle pendant l'incendie.

Ulises Gabriel, chef de la police civile de Santa Catarina, a déclaré que trois des victimes sont décédées en s'enlaçant. Il a décrit cette scène comme « déchirante ».

Selon les premières informations, 21 personnes, dont le pilote, se trouvaient à bord. Treize d'entre elles ont survécu et ont été transportées vers des hôpitaux voisins avec des blessures de gravité variable.

Le pilote a déclaré que l'incendie s'était déclaré soudainement à l'intérieur de la nacelle. Il a immédiatement tenté de faire descendre la montgolfière et a ordonné aux passagers de sauter lors de la descente. Cependant, les flammes se sont propagées si rapidement que certains n'ont pas eu le temps de s'échapper.

La compagnie « Sobrevoar » qui organisait le vol a affirmé que le pilote était très expérimenté et avait pris toutes les mesures nécessaires pour sauver les passagers. Suite à l'incident, la compagnie a suspendu ses activités pour une durée indéterminée.