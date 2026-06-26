Horreur dans le ciel : une montgolfière touristique s'embrase

·87·Monde
Horreur dans le ciel : une montgolfière touristique s'embrase

Dans l'État de Santa Catarina, dans le sud du Brésil, une montgolfière transportant des touristes a pris feu en plein vol avant de s'écraser au sol. Huit personnes ont péri dans cet accident tragique, selon Al Jazeera qui a rapporté l'information.

La tragédie s'est produite le 21 juin près de la ville de Praia Grande. Des vidéos diffusées sur les réseaux sociaux montrent la montgolfière enveloppée de flammes, dégageant une épaisse fumée alors qu'elle chutait. Deux personnes sont tombées de la nacelle pendant l'incendie.

Ulises Gabriel, chef de la police civile de Santa Catarina, a déclaré que trois des victimes sont décédées en s'enlaçant. Il a décrit cette scène comme « déchirante ».

Selon les premières informations, 21 personnes, dont le pilote, se trouvaient à bord. Treize d'entre elles ont survécu et ont été transportées vers des hôpitaux voisins avec des blessures de gravité variable.

Le pilote a déclaré que l'incendie s'était déclaré soudainement à l'intérieur de la nacelle. Il a immédiatement tenté de faire descendre la montgolfière et a ordonné aux passagers de sauter lors de la descente. Cependant, les flammes se sont propagées si rapidement que certains n'ont pas eu le temps de s'échapper.

La compagnie « Sobrevoar » qui organisait le vol a affirmé que le pilote était très expérimenté et avait pris toutes les mesures nécessaires pour sauver les passagers. Suite à l'incident, la compagnie a suspendu ses activités pour une durée indéterminée.

Santa CatarinaBrésilAl JazeeraPraia GrandeUlises Gabriel
Ajouter Zamin.uz à GoogleLisez «Zamin» sur Telegram!
Aziza Shukhratova
«ZAMIN.UZ» rédacteur
Discuss with Zamin AIAnalyze the news, get useful answers

Commentaires 0

Actualités connexes

Nouvelle étape de Zelensky : opération de 40 jours pour forcer la Russie à la paixNouvelle étape de Zelensky : opération de 40 jours pour forcer la Russie à la paixAujourd'hui, 11:41L'appel urgent d'un ex-militaire russe à Poutine secoue les réseaux sociauxL'appel urgent d'un ex-militaire russe à Poutine secoue les réseaux sociauxAujourd'hui, 11:29Le plus jeune invité d'une réunion des ministres de l'UE : un bébé de trois moisLe plus jeune invité d'une réunion des ministres de l'UE : un bébé de trois moisAujourd'hui, 11:04L'hôtel le plus isolé au monde : un permis est requis pour s'y rendreL'hôtel le plus isolé au monde : un permis est requis pour s'y rendreAujourd'hui, 10:54Une ville mystérieuse cachée pendant mille ans découverte dans la jungleUne ville mystérieuse cachée pendant mille ans découverte dans la jungleAujourd'hui, 01:03Un puissant séisme cause des ravages massifs au VenezuelaUn puissant séisme cause des ravages massifs au VenezuelaHier, 23:41
AnnoncesPartenariat
Playmatch : simplifie considérablement la gestion des propriétaires de terrains
Playmatch : simplifie considérablement la gestion des propriétaires de terrains
Playmatch : tous les services nécessaires pour jouer au football dans une seule application
Playmatch : tous les services nécessaires pour jouer au football dans une seule application
Comment les décisions d'investissement sont-elles prises dans un contexte de forte incertitude ?
Comment les décisions d'investissement sont-elles prises dans un contexte de forte incertitude ?

Les plus lus Monde actualités

Phénomène rare le 12 août : le jour devient nuit en un instant
Phénomène rare le 12 août : le jour devient nuit en un instant
Un chat supportant l'équipe nationale d'Ouzbékistan fait rire la toile
Un chat supportant l'équipe nationale d'Ouzbékistan fait rire la toile
La découverte d'un garçon de 11 ans sur une plage d'Angleterre stupéfie les scientifiques
La découverte d'un garçon de 11 ans sur une plage d'Angleterre stupéfie les scientifiques
La rotation de la Terre ralentit dangereusement : les scientifiques alertent
La rotation de la Terre ralentit dangereusement : les scientifiques alertent
Une tombe gardant un secret millénaire : momie découverte au Pérou avec les mains sur le visage
Une tombe gardant un secret millénaire : momie découverte au Pérou avec les mains sur le visage
Un projet qui a étonné le monde : la première ferme de production de viande sans animaux a été lancée
Un projet qui a étonné le monde : la première ferme de production de viande sans animaux a été lancée
Des années de chaleur record attendent le monde
Des années de chaleur record attendent le monde
Les corbeaux « embauchés » : ils nettoient les rues contre récompense
Les corbeaux « embauchés » : ils nettoient les rues contre récompense