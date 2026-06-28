Les expressions célèbres de la Déclaration d'indépendance incarnent l'histoire de la langue et de la culture façonnée au fil des siècles. Selon les experts, l'origine de certains mots du document remonte non seulement à la civilisation romaine ou européenne, mais aussi à l'époque des Vikings. C'est ce qu'a rapporté la BBC. Adoptée le 4 juillet 1776,

la Déclaration d'indépendance des États-Unis a non seulement annoncé la formation d'un nouvel État, mais elle est devenue l'un des documents politiques les plus célèbres de l'histoire de l'humanité. En particulier, des expressions telles que « Tous les hommes sont créés égaux », « Vie », « Liberté » et « La poursuite du bonheur » continuent de susciter des débats parmi les juristes, les historiens et les linguistes aujourd'hui.

Selon les historiens, Thomas Jefferson, qui a préparé le texte de la déclaration, a essayé d'écrire le document dans un style aussi simple, clair et acceptable que possible pour toutes les colonies. En même temps, il voulait que ce texte reflète également l'esprit et la vision du peuple américain. L'un des aspects les plus intéressants qui a attiré l'attention des experts est l'histoire du mot « happiness » (« bonheur »).

Selon Tom Birkett, professeur à l'Université de Cork en Irlande, ce mot provient du terme vieux norrois « happ » qui signifiait initialement « chance », « destin heureux » ou « bonne fortune ». Ce terme a été introduit en Grande-Bretagne par les Vikings arrivés aux VIIIe et IXe siècles. Si au début, le mot « happy » signifiait qu'une personne avait de la chance ou était soutenue par le destin, avec le temps, son sens a évolué pour se lier aux concepts de joie, de satisfaction et de vie prospère.

Aux XVIIe et XVIIIe siècles, avec le début du Siècle des Lumières en Europe, l'idée que le destin humain ne dépend pas seulement de la chance, mais aussi de sa propre volonté et de ses actions, s'est largement répandue. Ainsi, le concept de « bonheur » a pris une nouvelle signification et Thomas Jefferson l'a inclus dans la déclaration comme l'un des droits inaliénables de l'homme. Selon les chercheurs, il n'est pas fortuit que le document mentionne non pas « l'atteinte du bonheur », mais « le droit à la poursuite du bonheur » . Cela signifie que l'être humain a toujours le droit d'essayer d'améliorer sa vie. De même, le mot « liberty » (« liberté ») dans la déclaration a également une longue histoire. Il provient du terme latin « libertas » qui, dans la Rome antique, désignait le statut d'une personne libérée de l'esclavage. Plus tard, ce mot est passé par le français pour entrer dans la langue anglaise, devenant le concept de « liberté » tel qu'on le connaît aujourd'hui.

Selon Philippa Steel, professeure à l'Université de Cambridge, l'idée de « liberté » s'est formée dans diverses civilisations pendant des millénaires, et la déclaration est considérée comme la continuation de cet héritage historique. Cependant, elle ne s'appliquait pas également à tous les êtres humains à l'époque de son adoption. En effet, certains pères fondateurs des États-Unis possédaient des esclaves et n'assuraient pas les droits pour tous en pratique. Les chercheurs ont attiré l'attention sur un autre point intéressant. Le terme « government » (« gouvernement ») dans la déclaration provient également du mot grec ancien « kybernao » – signifiant « diriger un navire ». Plus tard, il est entré en anglais via le latin et le français. Aujourd'hui, des termes comme « cyber » sont issus de cette même racine.

Selon les experts, la déclaration n'est pas seulement une déclaration politique sur l'indépendance, mais un document unique regroupant des langues, des cultures et des visions philosophiques façonnées pendant des millénaires. Derrière chaque expression célèbre se cachent les idées de la Rome antique, des tribus germaniques, des Vikings et des penseurs du Siècle des Lumières. Selon les historiens, ce sont précisément ces aspects qui maintiennent la Déclaration d'indépendance des États-Unis au centre des discussions, même après deux siècles et demi. Ce document est considéré non seulement comme le symbole de l'État américain, mais aussi comme l'une des sources les plus importantes pour l'étude de l'histoire de la langue, du droit et de la pensée politique.