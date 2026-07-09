Un YouTubeur américain établit un record en buvant 4 litres de boisson gazeuse en moins de 30 secondes ! (vidéo)

Le YouTubeur et rappeur américain Erik Lamkin, connu sous le nom d'Erik The Electric, a établi un nouveau record de consommation de boisson gazeuse.

Il a bu 4 litres de boisson en seulement 29,64 secondes. Ce résultat a été officiellement reconnu par le Guinness World Records.

Par la suite, Erik a reçu un certificat spécial en tant que personne ayant enregistré le résultat le plus rapide dans cette catégorie.

Buker est déjà connu pour ses divers défis et records alimentaires. Son nouvel exploit fait également l'objet de nombreuses discussions sur les réseaux sociaux.