Des débris d'un avion disparu des radars retrouvés en mer

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Des débris d'un avion disparu des radars retrouvés en mer

Le gouvernement pakistanais a annoncé le 7 juillet la découverte des débris d'un avion cargo Boeing 737-400, disparu des radars alors qu'il effectuait un vol entre Charjah, aux Émirats arabes unis, et Karachi. L'information a été confirmée par Ian Petchenik, directeur de la communication de Flightradar24.

Il a été précisé que les restes de l'appareil, appartenant à la compagnie aérienne K2 Airways, ont été localisés dans la mer d'Arabie, à environ 98 kilomètres au sud de la ville d'Ormara. Actuellement, les services de recherche et de sauvetage poursuivent les opérations pour retrouver les membres d'équipage. L'avion transportait deux pilotes, deux mécaniciens de bord et un technicien de maintenance.

Selon les premières informations, l'avion a disparu des radars au-dessus de la mer d'Arabie, à environ 250 kilomètres à l'ouest de la ville portuaire de Karachi. L'Autorité aéroportuaire du Pakistan a indiqué que les systèmes radar avaient enregistré une perte d'altitude soudaine et un changement de trajectoire de l'appareil peu avant la disparition. Quelques minutes auparavant, le pilote avait signalé aux contrôleurs aériens des problèmes au niveau du système de navigation.

Selon le service de suivi des vols Flightradar24, les données initiales obtenues via la technologie ADS-B suggèrent qu'un accident pourrait avoir eu lieu.

Le Premier ministre pakistanais, Shehbaz Sharif, a exprimé ses condoléances aux familles et aux proches des membres d'équipage suite à cet accident. Les opérations de recherche et de sauvetage sont coordonnées par l'agence publique Pakistan Airports Authority. La compagnie K2 Airways a déclaré coopérer étroitement avec tous les services d'urgence.

Pour rappel, ce Boeing 737-400 avait été initialement conçu pour le transport de passagers et avait rejoint la flotte d'Aeroflot en 1999. Par la suite, il a servi au sein de Garuda Indonesia en 2004. En 2012, il a été converti en avion cargo et exploité successivement par TNT Airways, puis par ASL Airlines.

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Aziza Shukhratova
«ZAMIN.UZ» rédacteur
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