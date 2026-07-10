Harry Kane est-il le meilleur de l'histoire de l'Angleterre ? Stan Collymore évoque le « biais de récence »

La question de savoir si le capitaine de l'équipe d'Angleterre, Harry Kane, mérite le statut de meilleur joueur de l'histoire (GOAT) de son pays suscite des débats passionnés au sein de la communauté footballistique. Bien que Kane soit le meilleur buteur de l'histoire de la sélection, de nombreux experts hésitent à le reconnaître comme le leader incontesté. C'est ce que rapporte Goal.com rapporte .

L'ancien attaquant Stan Collymore a réagi à ces débats lors d'une interview accordée à Goal.com. Selon lui, une tendance au « biais de récence » (recency bias) — c'est-à-dire une importance excessive accordée aux événements récents — est observée lors de l'évaluation des joueurs de la génération actuelle. Bien que Collymore place Kane parmi les légendes du football anglais, il estime qu'il est trop tôt pour le placer au-dessus de géants tels que Bobby Moore ou Bobby Charlton.

Différences entre résultats historiques et football moderne

Harry Kane a déjà inscrit 85 buts avec l'équipe nationale et est proche de battre le record de 125 sélections de Peter Shilton. Cependant, Collymore a cité les résultats des stars du passé, notamment Jimmy Greaves. Greaves a marqué 44 buts en 57 matchs, et il ne faut pas oublier qu'à cette époque, il n'y avait ni Ligue des Nations ni un grand nombre de matchs de qualification.

« Nous pouvons placer Kane aux côtés de grands attaquants comme Gary Lineker, Nat Lofthouse, Jimmy Greaves et Geoff Hurst. Mais il n'est pas nécessaire de les comparer entre eux, il suffit d'apprécier les mérites de chacun à son époque », déclare Collymore. Selon lui, si un joueur n'est pas au niveau de Lionel Messi, Diego Maradona ou Pelé, le qualifier de meilleur de tous les temps restera toujours subjectif.

L'importance d'un titre mondial

Actuellement, Harry Kane est dans la meilleure forme de sa carrière, ayant marqué 61 buts la saison dernière avec le Bayern Munich. Lors de la Coupe du Monde en Amérique du Nord, il continue de démontrer son efficacité. En quart de finale, l'équipe d'Angleterre affrontera la Norvège menée par Erling Haaland, et le duel entre ces deux buteurs est attendu comme l'un des moments forts du tournoi.

Si Kane parvient à mener l'Angleterre vers son premier titre majeur depuis 1966 en tant que capitaine, sa prétention au titre de meilleur joueur sera considérablement renforcée. Pour l'instant, il reste une star faisant partie du « fonds d'or » du football anglais, aux côtés de Wayne Rooney, David Beckham et d'autres légendes.