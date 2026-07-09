Un berger de 45 ans survit après 30 minutes dans les griffes d'un lion

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Un berger de 45 ans survit après 30 minutes dans les griffes d'un lion

Un incident inhabituel survenu dans l'État du Gujarat, en Inde, a stupéfié le public. Un berger de 45 ans, attaqué par un lion, a réussi à survivre pendant près de 30 minutes dans les griffes du prédateur. Le plus surprenant est qu'il a sauvé sa vie en restant calme et sans paniquer. C'est ce que The Times of India a rapporté.

Il est rapporté que l'incident a eu lieu dans le village de Garajiya, situé dans la région de Palitana, dans l'État du Gujarat. Kalu Parmar, âgé de 45 ans, a été soudainement attaqué par un lion alors qu'il était sorti faire paître ses vaches le matin. Le prédateur l'a jeté au sol et l'a maintenu sous son emprise pendant près d'une demi-heure.

Selon les témoins, le lion a observé les mouvements du berger à plusieurs reprises, mais Kalu Parmar est resté parfaitement immobile sans céder à la panique. Certaines informations suggèrent même qu'il aurait caressé l'animal pour tenter de l'apaiser. Pendant ce temps, les personnes aux alentours ont crié et jeté des pierres pour effrayer le lion.

« J'attachais ma vache et j'étais dans la cour. Au moment où je me suis retourné pour entrer dans la maison, quelque chose m'a frappé violemment par derrière. Il m'a fallu quelques secondes pour comprendre ce qui se passait et réaliser que c'était un lion », raconte Kalu Parmar.

Les vidéos diffusées sur les réseaux sociaux montrent le lion debout sur le berger allongé au sol. Plus tard, grâce aux efforts des habitants et des sauveteurs, l'homme a été secouru et transporté à l'hôpital. Bien que diverses blessures aient été constatées sur son corps, les médecins ont déclaré que ses jours n'étaient pas en danger et que son état était stable.

Les experts soulignent que le nombre de conflits entre les humains et les lions d'Asie a augmenté dans cette région ces dernières années. Les autorités officielles poursuivent actuellement leur enquête sur cet incident.

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Aziza Shukhratova
«ZAMIN.UZ» rédacteur
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