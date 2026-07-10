Un mariage de robots a eu lieu à Moscou et tout le monde en parle

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Un mariage de robots a eu lieu à Moscou et tout le monde en parle

Pour la première fois à Moscou, une cérémonie de mariage symbolique a eu lieu entre des robots humanoïdes. Cet événement insolite a été organisé le 9 juillet à la bibliothèque Pouchkine et a attiré l'attention des passionnés de technologie et du grand public.

Robert, qui exerce les fonctions d'employé de bureau et de blogueur, a participé en tant que « marié », tandis que le robot ballerine Matilda a joué le rôle de la « mariée ». Ils avaient été présentés précédemment lors du Forum économique international de Saint-Pétersbourg (SPIEF-2026).

La présentatrice de la cérémonie, Maria Pantyukhina, a annoncé cet événement comme le premier mariage impliquant des robots humanoïdes. Elle a souligné qu'au-delà des technologies modernes, Robert et Matilda sont unis par des valeurs communes telles que le développement, l'apprentissage et la volonté de coopérer.

Au cours de la cérémonie, les robots ont échangé des vœux de fidélité symboliques. Robert a promis d'être un compagnon fiable pour Matilda dans n'importe quel « algorithme », tandis que Matilda a promis de l'inspirer avec de nouvelles idées et découvertes.

Ensuite, un chien-robot nommé Dogmatik, présenté comme leur « animal de compagnie », a apporté les alliances que les « mariés » ont échangées. À la fin de la cérémonie, la présentatrice a déclaré que les systèmes étaient synchronisés avec succès et, avec le consentement des deux parties, a officiellement déclaré Robert et Matilda « conjoints robots ».

Selon les représentants de la société IT-Imperial qui a réalisé ce projet, de tels événements servent à faire connaître au public les capacités de la robotique humanoïde et à démontrer comment les robots pourront aider les humains dans divers domaines à l'avenir.

Selon eux, à une époque où les processus d'automatisation se développent, les humains pourront consacrer plus de temps à la créativité, à la culture et aux nouvelles idées. La robotique joue un rôle important dans cette voie.

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Kamola Shuhratova
«ZAMIN.UZ» rédacteur
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