Un garçon américain de 11 ans lit 100 heures à des chiens et établit un record

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Un garçon américain de 11 ans lit 100 heures à des chiens et établit un record

Nehemayya Turner, un garçon de 11 ans vivant en Floride, aux États-Unis, a attiré l’attention par son amour des animaux. Depuis deux ans, il participe comme bénévole au programme « Pawsitive Reading » du refuge Jacksonville Humane Society, où il lit des livres à voix haute aux animaux recueillis.

En juin, Nehemayya est devenu le premier enfant du programme à atteindre 100 heures de lecture. À cette occasion, il a reçu un certificat spécial attestant ses 100 heures de bénévolat.

Le garçon dit aimer particulièrement lire aux chiens. Selon lui, une voix calme apaise les animaux et les aide à se sentir plus sereins au refuge. Nehemayya espère ainsi qu’ils trouveront plus rapidement de nouveaux maîtres aimants.

Les représentants du programme soulignent également que ces séances contribuent à réduire le stress des animaux. Hopper, l’un des chiens auxquels Nehemayya a lu des livres, est resté près de 400 jours au refuge, et le garçon lui lisait un livre à chacune de ses visites. Hopper a ensuite réussi à trouver un nouveau foyer.

Lawrence Nicholas, responsable de la Jacksonville Humane Society, a salué l’initiative de Nehemayya, soulignant que son geste simple mais sincère inspire non seulement les animaux du refuge, mais aussi toute la communauté.

Nehemiah TurnerFlorideJacksonville Humane SocietyHopperLawrence Nicholas
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