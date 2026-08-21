Des scientifiques découvrent une « méga-Terre » 23 fois plus massive que la Terre

Les astronomes ont détecté une exoplanète exceptionnellement dense, 2,5 fois plus grande que la Terre et près de 23,5 fois plus massive. GJ 523b appelé GJ 523b, cet astre est classé dans la catégorie des « méga-Terres ». Ses caractéristiques inhabituelles remettent en question les théories actuelles sur la formation des planètes. Selon TRT Haber l’a annoncé.

Selon les résultats de l’étude, GJ 523b se trouve dans un système d’étoiles relativement jeune, formé il y a environ 170 millions d’années . L’exoplanète effectue une révolution complète autour de son étoile en environ 18 jours .

Le rayon de la planète est 2,55 fois supérieur à celui de la Terre, tandis que sa densité atteint environ 7,8 grammes par centimètre cube. Ce chiffre indique que des matériaux lourds et denses, notamment des couches rocheuses, représentent une part importante de sa composition.

Une planète qui a étonné les scientifiques

L’aspect le plus fascinant de GJ 523b est que, malgré sa masse élevée, elle ne ressemble pas à une géante gazeuse.

Les scientifiques expliquent qu’une planète d’une telle masse devrait généralement accumuler de grandes quantités de hydrogène et d’hélium au cours de sa formation. Cela pourrait la transformer en une imposante géante gazeuse.

Cependant, GJ 523b est très dense et possède principalement une structure rocheuse . Jusqu’à présent, aucune preuve fiable ne montre la présence d’une épaisse couche gazeuse autour d’elle.

C’est pourquoi cette « méga-Terre » suscite un grand intérêt chez les scientifiques. Son état actuel soulève en effet d’importantes questions sur les conditions dans lesquelles elle s’est formée.

Comment la planète a-t-elle perdu son atmosphère ?

Les spécialistes supposent que GJ 523b pourrait initialement avoir possédé une atmosphère épaisse. Sous l’effet de divers processus cosmiques, cette enveloppe gazeuse aurait ensuite disparu, laissant subsister sa partie rocheuse et dense.

Selon une autre hypothèse, une gigantesque collision cosmique aurait eu lieu au début de la formation du système planétaire. Cette violente collision aurait dispersé les couches gazeuses de la planète dans l’espace, laissant finalement un noyau dense composé principalement de roches.

Il est pour l’instant difficile de déterminer laquelle de ces hypothèses est correcte. Les scientifiques poursuivent donc leurs observations afin d’étudier GJ 523b plus en profondeur.

L’étude est actuellement en cours d’évaluation par les pairs et les spécialistes tentent de comprendre comment des « méga-Terres » comme GJ 523b se sont formées et pourquoi elles ne sont pas devenues des géantes gazeuses classiques.