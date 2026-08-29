Ishimbayev révèle ses secrets avant le choc historique contre le combattant ouzbek

La ville russe d'Oufa accueillera le prochain grand tournoi de la prestigieuse ligue Prime FL qui propose des combats sans merci. Lors du combat principal de la soirée, le champion actuel des 77 kg, Ilnar « Hunter » Ishimbayev, montera dans l'octogone contre notre compatriote Bobur « Qarshilik » Qurbonov pour la ceinture vacante des poids moyens (jusqu'à 84 kg).

À l'origine, Ishimbayev devait affronter ce jour-là Khamzat Kuriyev, surnommé « Maestro », pour une revanche. Cependant, une semaine avant le combat, l'adversaire a dû déclarer forfait en raison d'une blessure grave, et les organisateurs ont invité en urgence le puncheur ouzbek expérimenté Bobur Qurbonov.

« Le physique de Qurbonov m'a fait réfléchir » : Les confidences de Hunter

Ilnar Ishimbayev a révélé les raisons pour lesquelles il a accepté ce combat dangereux malgré le changement d'adversaire de dernière minute :

Réaction au changement d'adversaire : « Le retrait de Khamzat ne m'a presque pas surpris, tout change très vite de nos jours. Bien sûr, le combat contre Kuriyev était très attendu par les fans, mais ce genre de situation arrive dans le sport ;

Différence de poids et de gabarit : Quand la proposition concernant Bobur Qurbonov est arrivée, c'est d'abord son physique qui m'a fait réfléchir. Son poids naturel n'est pas de 84 kg, mais dépasse les 93 kg. Ce n'est même pas mon poids de forme habituel ;

Prudence et stratégie : Je n'ai pas combattu depuis six mois et l'octogone me manque. J'ai pesé le pour et le contre avant d'accepter. Maintenant, je serai encore plus prudent face à Qurbonov, je ne veux pas tester la puissance de frappe d'un combattant plus lourd. De plus, c'est un affrontement de niveau international ».

Au seuil d'un nouveau record dans l'histoire des combats à mains nues

Ce duel offre à « Hunter » non seulement une nouvelle victoire, mais aussi l'opportunité d'inscrire un résultat historique :