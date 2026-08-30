Le 1er septembre déclaré « Jour de l'Indépendance de l'Ouzbékistan » dans trois régions des États-Unis (photo)

À l'occasion du 35e anniversaire de l'indépendance de l'Ouzbékistan, le 1er septembre 2026 a été officiellement déclaré dans la ville de Seattle, l'État de l'Oregon et la capitale Washington, D.C. comme « Jour de l'Indépendance de l'Ouzbékistan ».

La maire de Seattle, Kathy B. Wilson, la gouverneure de l'Oregon, Tina Kotek, et la maire de Washington, Muriel Bowser, ont signé les proclamations correspondantes.

Les documents de l'Ouzbékistan soulignent les 35 années de développement depuis l'indépendance, les réformes mises en œuvre et le prestige du pays sur la scène internationale. Il est également noté que la coopération entre l'Ouzbékistan et les États-Unis se développe dans des domaines tels que le commerce, l'investissement, la technologie, l'éducation, le tourisme et les échanges culturels.

La proclamation signée par la gouverneure de l'Oregon, Tina Kotek, appelle les habitants de l'État à célébrer ensemble cette date importante. Le document a également été certifié par le secrétaire d'État de l'Oregon, Tobias Read.

La proclamation de Seattle met l'accent sur le rôle de l'Ouzbékistan en Asie centrale,son potentiel économique et les opportunités de coopération avec Seattle dans les domaines du commerce, de l'investissement, de la technologie et d'autres secteurs.

Ainsi, à la veille du 35e anniversaire de l'indépendance de l'Ouzbékistan, une attention officielle a été accordée à la fête nationale du pays dans diverses régions des États-Unis.