Malgré les tensions douanières et tarifaires entre les États-Unis et la Chine, un processus géoéconomique majeur et totalement inattendu s'observe sur le marché de l'énergie. Selon l'influent Bloomberg les géants chinois de l'énergie prévoient d'élargir considérablement leur portefeuille de contrats à long terme pour l'importation de gaz naturel liquéfié (GNL) en provenance des États-Unis.

Le volume total de ces accords est devenu équivalent à la capacité du principal gazoduc reliant la Russie à la Chine, « Force de Sibérie » (Sila Sibiri).

Négociations entre Venture Global et les géants chinois

Dans un contexte de perturbations des chaînes d'approvisionnement mondiales dues aux conflits géopolitiques au Moyen-Orient impliquant l'Iran, Pékin cherche à diversifier activement ses sources d'énergie :

Nouveaux partenaires : Le grand opérateur américain de production de GNL Venture Global mène la phase finale des négociations avec au moins trois grands importateurs chinois, dont le célèbre groupe public PetroChina ;

Volume pour PetroChina : Selon les sources de l'agence, le volume du seul accord avec PetroChina dépassera 1 million de tonnes par an ;

Accord de 20 ans avec China Gas : Il y a trois semaines, Venture Global a signé un nouveau contrat avec la société chinoise China Gas pour la fourniture de 0,5 million de tonnes de GNL par an pendant 20 ans à partir de 2030. En conséquence, le volume annuel de livraison à long terme de la société à China Gas a été porté à 2,5 millions de tonnes.

Les chiffres parlent : un flux massif de 34 milliards de mètres cubes

La Chine est déjà devenue l'un des plus grands acheteurs mondiaux de GNL américain :

Volume actuel et futur : Actuellement, les contrats en vigueur des entreprises chinoises avec les États-Unis représentent environ 10 millions de tonnes (14 milliards de mètres cubes) par an. Les nouveaux accords à venir garantissent 15 millions de tonnes supplémentaires de gaz par an ;

Proportionnalité avec « Force de Sibérie » : Le volume annuel total atteindra environ 34 milliards de mètres cubes. À titre de comparaison, l'année dernière, 38,8 milliards de mètres cubes de gaz naturel ont été livrés à la Chine via le gazoduc russe « Force de Sibérie » ;

Contexte diplomatique : Ces nouveaux accords énergétiques sont signés avec succès à la veille de la visite attendue du dirigeant chinois Xi Jinping aux États-Unis, alors même que les tarifs douaniers et les restrictions en vigueur n'ont pas été levés.

Le gaz est revendu : pourquoi « Force de Sibérie 2 » est-il à l'arrêt ?

La stratégie de la Chine consistant à acheter du gaz américain repose sur des calculs prudents et une rentabilité élevée :

Réexportation vers l'Europe : Les entreprises chinoises revendent une grande partie du GNL acheté aux États-Unis sur les marchés européen et asiatique via des contrats flexibles, sans même l'acheminer sur leur propre territoire. Selon les estimations de l'influent Rystad Energy , en 2026, le volume de ces reventes atteindra 12 millions de tonnes (16,5 milliards de mètres cubes) ;

La politique pragmatique de Pékin : Ces indicateurs expliquent pourquoi la construction du deuxième grand gazoduc censé relier la Russie à la Chine — « Force de Sibérie 2 » — est toujours retardée. D'une part, Pékin ne veut pas mettre tous ses œufs dans le même panier, et d'autre part, grâce à la multiplicité des options, il exige de Moscou une réduction maximale du prix du gaz.

Cette démarche de la Chine démontre clairement que l'équilibre change sur la carte énergétique mondiale et que, malgré les guerres commerciales, l'intérêt économique l'emporte sur la politique.