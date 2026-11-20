Yuan Shufan, une spécialiste de la médecine traditionnelle ayant vécu dans la province chinoise du Henan, a laissé un héritage unique aux générations futures. À la fin de sa vie, elle a sélectionné 100 recettes médicinales basées sur ses longues années d'expérience et a demandé qu'elles soient gravées sur sa pierre tombale après sa mort. C'est ce qu'a rapporté Shanghai Daily .

Yuan Shufan pratiquait la médecine traditionnelle chinoise depuis l'âge de 16 ans et a soigné des patients pendant plus de 80 ans. Elle est décédée en 2006 à l'âge de 97 ans.

Le petit-fils du médecin, Wang Kejun, a déclaré aux médias locaux que sa grand-mère avait consigné ses connaissances et ses expériences de traitement au fil des ans. À la fin de sa vie, elle a sélectionné 100 recettes et a chargé son fils de les faire graver sur sa pierre tombale.

Les recettes indiquent les noms des plantes médicinales et leurs quantités précises. Cependant, en raison de l'espace limité sur la pierre tombale, plus de 50 de ces recettes y ont été gravées.

Yuan Shufan estimait que les connaissances en médecine traditionnelle ne devaient pas appartenir à une seule personne, mais profiter aux autres. Elle souhaitait laisser ses recettes comme un héritage aidant les gens à se soigner gratuitement ou à moindre coût.

Ces derniers jours, des personnes de diverses régions du pays ont commencé à affluer vers le village de Panlongqiao, dans le district de Xiping (province du Henan), où se trouve sa tombe. Elles prennent en photo les inscriptions sur la pierre tombale et recopient les recettes. Selon les médias locaux, environ 300 à 400 personnes visitent le site chaque jour.

Parallèlement, le petit-fils du médecin a mis en garde contre l'utilisation des recettes sans avis médical. Il a souligné que ces inscriptions peuvent servir de source d'échange d'expérience pour les spécialistes, mais que les patients ne doivent pas tenter de les préparer et de s'auto-médiquer.