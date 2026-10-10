Un canapé inspiré du design de la Porsche 911 a été créé

Inspirée par les traditions artisanales italiennes, la société Arkadia-life a présenté un meuble inhabituel, le canapé P01 Classic, qui ressemble à la voiture de sport classique Porsche 911. Son apparence rappelle les voitures de sport des années 1960. Cependant, il ne s'agit pas d'une véritable Porsche, mais d'un meuble créé en s'inspirant du design automobile.

Le canapé est conçu pour une personne et son châssis dispose de sept compartiments de rangement. Il est équipé d'un réfrigérateur pour boissons, d'une cave à vin, de porte-gobelets réglables et d'un chargeur sans fil pour téléphone.

De plus, le meuble Royaume-Uniest équipé du système audio SENSONUM. Il comprend un amplificateur, un caisson de basses et 13 haut-parleurs. La musique peut être contrôlée depuis un téléphone via Bluetooth. Le poids total du canapé est d'environ 220 kilogrammes.

Selon la publication Yanko Design, le prix de départ du canapé P01 Classic est d'environ 30 000 dollars. Des frais supplémentaires sont requis pour certaines options de couleurs et de finitions.