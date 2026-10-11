Naufrage d'un bateau de migrants en route vers les pays du Golfe en quête d'une vie meilleure

·12·Monde
Naufrage d'un bateau de migrants en route vers les pays du Golfe en quête d'une vie meilleure

Près des côtes de Djibouti, en Afrique de l'Est, un bateau surchargé de migrants a fait naufrage et a coulé. Selon les dernières informations, cette terrible tragédie a officiellement fait 109 morts, dont 15 jeunes enfants .

En outre, 116 passagers sont portés disparus, et une opération de sauvetage d'urgence est actuellement en cours dans la zone.

Comment la tragédie s'est-elle produite ? Le naufrage, survenu pendant la nuit

Faits principaux concernant les détails et l'ampleur de l'incident :

  • Lieu et moment du naufrage : La tragédie a eu lieu dans la nuit du 8 au 9 octobre 2026, au large de la côte du district de Goderiya (Guxere), au nord de Djibouti ;

  • Surcharge du navire : Selon les premières estimations, le navire transportait environ 305 à 350 personnes ;

  • Survivants : Grâce aux mesures d'urgence prises, seuls 80 passagers ont été secourus vivants.

Quel était l'objectif des migrants ?

Fuyant des conditions de vie difficiles, ces personnes ont été contraintes de choisir une route maritime périlleuse :

  • En quête de travail : La plupart des migrants avaient l'intention d'atteindre les pays riches du golfe Persique via le Yémen pour y trouver du travail et envoyer des revenus à leurs familles ;

  • Route dangereuse : La route maritime reliant la Corne de l'Afrique (Somalie, Éthiopie, Érythrée et Djibouti) au Yémen est contrôlée par des trafiquants d'êtres humains et est considérée comme l'une des routes migratoires les plus dangereuses au monde.

Actuellement, les garde-côtes de Djibouti et les sauveteurs locaux mènent des opérations de recherche et de sauvetage pour retrouver les passagers disparus.

DjiboutiNaufrageMigrantsGoderiyaCorne de l'Afrique
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» rédacteur

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