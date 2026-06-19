TerraMow X AWD : un mini-tank intelligent avec processeur 28 cœurs pour le jardin

Une véritable révolution s'opère dans le monde des technologies de jardinage : la société TerraMow a présenté sur la plateforme Kickstarter son nouveau fleuron, la tondeuse robotisée TerraMow X AWD. Ressemblant à un mini-tank, cet appareil impressionne les experts non seulement par son design, mais aussi par sa puissance et ses capacités d'AI. C'est ce qu'indique Ixbt.com dans son article.

Selon les informations d'ixbt.com, le nouvel appareil est conçu pour l'entretien autonome de grandes surfaces. Le TerraMow X AWD est équipé d'un système AWD (transmission intégrale) et de suspensions indépendantes, lui permettant de se déplacer sans effort même dans les jardins aux reliefs les plus complexes. La particularité principale de l'appareil réside dans son matériel : le robot fonctionne grâce à un puissant processeur 28 cœurs, permettant d'effectuer des calculs complexes en quelques secondes.

AI et haute performance

Pour la navigation, les ingénieurs ont délaissé les capteurs traditionnels au profit du système AI Vision. Six caméras installées tout autour du châssis permettent à l'appareil d'avoir une vision à 360 degrés de l'environnement et de détecter les obstacles. Le TerraMow X AWD peut tondre jusqu'à 1200 mètres carrés par heure, ce qui en fait l'un des robots les plus rapides de sa catégorie.

L'algorithme de mouvement du robot est également unique : lorsqu'il arrive en bout de ligne, au lieu de faire demi-tour, il se déplace simplement latéralement pour continuer son trajet dans la direction opposée. Cette approche permet d'économiser du temps de travail tout en évitant une pression excessive sur le gazon. L'appareil couvre librement une surface de 6000 m2, et avec des batteries supplémentaires, cet indicateur peut atteindre 11 000 m2.

Spécifications techniques et prix

Le TerraMow X AWD est adapté au travail dans des conditions difficiles. Il franchit facilement des pentes allant jusqu'à 42 degrés et des irrégularités jusqu'à 7 centimètres. Le bloc de coupe se compose de trois disques, pour une largeur de coupe totale de 50,2 centimètres. La hauteur de coupe peut être réglée dans une plage allant de 25 millimètres à 100 millimètres.

Transmission AWD et suspensions indépendantes ;

Processeur 28 cœurs et 6 caméras ;

Capacité de franchissement de pentes jusqu'à 42 degrés ;

Interface spéciale pour accessoires supplémentaires comme un coupe-bordure ;

Poids — environ 40 kg.