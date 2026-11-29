Le 29 novembre, Manchester City a affronté Arsenal lors de la 12e journée de Premier League. Dans ce match qui s'est terminé sur un score de 2-2, Abdukodir Khusanov a été titularisé dans l'effectif des Mancuniens.

La plateforme Flashscore a attribué une note de 7,0 au défenseur ouzbek. Ce score est supérieur à celui de certains de ses coéquipiers. Par exemple, Josko Gvardiol a reçu une note de 7,3, tandis que le gardien Gianluigi Donnarumma a obtenu 6,2.

Ainsi, Khusanov a terminé le match contre Arsenal avec une note de 7,0.