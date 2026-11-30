Dans le cadre de la Superliga d'Ouzbékistan, lors de la 29e journée, Nasaf et Andijon ont ravi leurs supporters. À Qarshi, l'AGMK a été largement battu, tandis qu'à Andijon, les locaux ont surmonté la résistance de Bunyodkor pour s'imposer 3-1.

Nasaf a inscrit trois buts sans réponse face à l'AGMK

Dans le match à Qarshi, Nasaf a pris l'initiative dès les premières minutes. À la 10e minute, Yusuf Otubanjo a ouvert le score pour les locaux.

À la 30e minute, Bobur Abduholiqov a doublé la mise. En seconde période, Nasaf a maintenu son jeu offensif. À la 59e minute, Zafarmurod Abdirahmatov a inscrit le troisième but, scellant pratiquement le sort de la rencontre.

Ainsi, Nasaf a battu l'AGMK 3-0 et a décroché trois points précieux.

Andijon s'impose malgré un début difficile

Le duel à Andijon a été beaucoup plus intense. Les visiteurs ont ouvert le score : à la 27e minute, Nosirjon Abdusalomov a donné l'avantage à Bunyodkor.

Cependant, les locaux ont réussi à rétablir l'équilibre avant la fin de la première mi-temps. À la 39e minute, Aleksandre Andronikashvili a égalisé.

Dès le début de la seconde période, Andijon a pris l'avantage. À la 49e minute, Martin Boake a marqué le deuxième but de son équipe. Après la fin du temps réglementaire, à la 90+3e minute, Usmonali Ismonaliyev a fixé le score final à 3-1.

Ainsi, Andijon a réalisé une victoire pleine de caractère malgré avoir concédé le premier but.

Situation au classement

Après ces résultats, Nasaf reste à la quatrième place avec 51 points. L'AGMK occupe la sixième place avec 45 points.

Andijon porte son total à 35 points et consolide sa dixième place. Bunyodkor reste à la 14e place avec 29 points.

Superliga. Résultats de la 29e journée

Nasaf — AGMK — 3:0

Buts: Yusuf Otubanjo, 10e ; Bobur Abduholiqov, 30e ; Zafarmurod Abdirahmatov, 59e.

Andijon — Bunyodkor — 3:1

Buts: Nosirjon Abdusalomov, 27e — Aleksandre Andronikashvili, 39e ; Martin Boake, 49e ; Usmonali Ismonaliyev, 90+3e.