Le Parlement israélien rejette le projet de loi visant à limiter le volume de l'appel à la prière
Le Parlement israélien (Knesset) a rejeté à la majorité le projet de loi visant à limiter l'utilisation de haut-parleurs pour l'appel à la prière dans les mosquées. Le débat sur cette initiative a été marqué par une vive altercation impliquant le ministre de la Sécurité nationale, Itamar Ben-Gvir, qui a finalement été expulsé de l'hémicycle.
Que prévoyait ce projet de loi ?
Le document, promu par les députés du parti d'extrême droite « Otzma Yehudit » (« Force juive »), imposait des exigences strictes et des sanctions aux mosquées :
Autorisation obligatoire : Les mosquées auraient dû obtenir une autorisation spéciale pour utiliser des haut-parleurs et des systèmes de sonorisation.
Pouvoirs de police et amendes : En cas d'infraction, la police aurait eu le droit d'éteindre les haut-parleurs, de confisquer le matériel et d'imposer une amende allant jusqu'à 50 000 shekels (environ 15 800 dollars américains) selon les dispositions prévues.
Altercation à la Knesset et expulsion du ministre
Avant le vote, un affrontement tendu a éclaté entre Itamar Ben-Gvir et des députés arabes. Le ministre a accusé les députés arabes de soutenir le terrorisme et a exigé qu'ils quittent le pays avec leurs familles.
Le vice-président de la Knesset, Eytan Ginzburg, a tenté de rétablir l'ordre, mais Ben-Gvir l'a insulté en le traitant d'« idiot » (idiot) En réponse, Ginzburg a ordonné l'expulsion du ministre de la salle. En quittant les lieux, Ben-Gvir a appelé les autres membres du gouvernement à le suivre.
Résultats du vote et réactions politiques
Indicateurs
Détails et résultats
Auteur du projet
Extrême droite Parti « Otzma Yehudit » parti (Itamar Ben-Gvir)
Votes contre
63 députés (opposition et partis arabes)
Votes pour
45 députés
Abstentions / Absents
Ultra-orthodoxes (haredim) la majorité des députés n'a pas pris part au vote
Décision finale
Le projet de loi a été rejeté
Lors des débats, Ben-Gvir a qualifié cette initiative de lutte contre le « terrorisme acoustique », tandis que les députés de l'opposition l'ont qualifiée d'agression ouverte contre les libertés religieuses de la minorité musulmane.
Selon vous, le rejet de ce projet de loi controversé par le Parlement israélien est-il une étape importante pour préserver la liberté religieuse et la stabilité interne ?
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