Le Parlement israélien (Knesset) a rejeté à la majorité le projet de loi visant à limiter l'utilisation de haut-parleurs pour l'appel à la prière dans les mosquées. Le débat sur cette initiative a été marqué par une vive altercation impliquant le ministre de la Sécurité nationale, Itamar Ben-Gvir, qui a finalement été expulsé de l'hémicycle.

Que prévoyait ce projet de loi ?

Le document, promu par les députés du parti d'extrême droite « Otzma Yehudit » (« Force juive »), imposait des exigences strictes et des sanctions aux mosquées :

Autorisation obligatoire : Les mosquées auraient dû obtenir une autorisation spéciale pour utiliser des haut-parleurs et des systèmes de sonorisation.

Pouvoirs de police et amendes : En cas d'infraction, la police aurait eu le droit d'éteindre les haut-parleurs, de confisquer le matériel et d'imposer une amende allant jusqu'à 50 000 shekels (environ 15 800 dollars américains) selon les dispositions prévues.

Altercation à la Knesset et expulsion du ministre