D'anciens cofondateurs de la société xAI d'Elon Musk ont lancé la startup Epochal pour développer une technologie d'IA capable d'aider à prédire des événements futurs. Le premier produit de l'entreprise permet aux agents IA d'utiliser les archives historiques d'Internet pour établir des prévisions, selon Bloomberg.

Le système baptisé Time Portal, développé par Epochal, permet à l'IA de reconstituer l'aspect d'Internet à une date précise. En d'autres termes, les agents IA peuvent sélectionner un jour passé et consulter les sites web et les données disponibles à ce moment-là, tout en ignorant les informations sur les événements survenus ultérieurement.

L'entreprise qualifie cette technologie de « portail temporel ». Son objectif principal est d'entraîner l'IA à analyser les événements passés et à prédire les résultats futurs sur la base des seules informations disponibles à l'époque. Par exemple, on peut fournir à un agent IA des données sur la situation économique ou politique à une date donnée et lui demander de prédire la suite des événements.