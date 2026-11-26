D'anciens employés de xAI lancent une startup d'IA pour prédire l'avenir
D'anciens cofondateurs de la société xAI d'Elon Musk ont lancé la startup Epochal pour développer une technologie d'IA capable d'aider à prédire des événements futurs. Le premier produit de l'entreprise permet aux agents IA d'utiliser les archives historiques d'Internet pour établir des prévisions, selon Bloomberg.
Le système baptisé Time Portal, développé par Epochal, permet à l'IA de reconstituer l'aspect d'Internet à une date précise. En d'autres termes, les agents IA peuvent sélectionner un jour passé et consulter les sites web et les données disponibles à ce moment-là, tout en ignorant les informations sur les événements survenus ultérieurement.
L'entreprise qualifie cette technologie de « portail temporel ». Son objectif principal est d'entraîner l'IA à analyser les événements passés et à prédire les résultats futurs sur la base des seules informations disponibles à l'époque. Par exemple, on peut fournir à un agent IA des données sur la situation économique ou politique à une date donnée et lui demander de prédire la suite des événements.
Selon les représentants d'Epochal, les modèles d'IA actuels sont entraînés sur des données Internet qui incluent souvent l'issue des événements passés. Time Portal vise à entraîner les agents IA à prendre des décisions et à faire des prédictions dans des conditions où le résultat de l'événement n'est pas encore connu.
La nouvelle startup a été fondée par Guodong Zhang, Zihang Dai et Manuel Kroiss. Ils faisaient partie des fondateurs de xAI et ont quitté l'entreprise après sa fusion avec SpaceX en février 2026.
L'équipe d'Epochal a également été rejointe par d'anciens experts ayant travaillé chez xAI, OpenAI, Anthropic et Google DeepMind.
Selon une source de Bloomberg, l'un des fondateurs, Guodong Zhang, investit 100 millions de dollars de ses propres fonds dans le projet. Cependant, un porte-parole de l'entreprise a refusé de commenter les informations relatives au financement.
Pour l'instant, Epochal n'a pas encore présenté de modèle d'IA capable de prédire l'avenir avec plus de précision qu'un humain. Le premier produit de l'entreprise est conçu pour développer et tester les capacités de prédiction de l'IA.
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