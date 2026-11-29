Dans le cadre de la 12e journée de Ligue 1, le RC Lens s'est imposé à Angers sur le score fleuve de 5-2. Le héros de la rencontre, l'attaquant sénégalais de 25 ans du RC Lens, Abdalla Sima, a inscrit cinq buts, réalisant un quintuplé historique.

4 buts en 17 minutes et un record égalé après 12 ans

En première période, Aminea ouvert le score pour Angers, mais à la 43e minute, Abdalla Sima a égalisé. Au début de la seconde période (48e), Amine a redonné l'avantage aux locaux, mais le reste du match a été le récital du buteur sénégalais.

Sima aux 64e, 70e, 76e et 81e minutes — en seulement 17 minutes, il a trompé le gardien adverse quatre fois de plus, assurant la victoire renversante du RC Lens. Il est à noter que le joueur n'avait marqué qu'un seul but lors de ses six matchs précédents et seulement deux sur l'ensemble de la saison dernière.

Ainsi, Abdalla Sima est devenu le deuxième joueur à inscrire cinq buts dans un match de championnat de France au cours des 40 dernières années. Le dernier quintuplé en Ligue 1 remontait à 2014, lorsque l'attaquant de Nice, Carlos Eduardo, avait marqué cinq buts contre Guingamp (7-2).

Feuille de match et statistiques clés

Statistiques Données officielles Compétition et journée Ligue 1, 12e journée Match et résultat Angers — RC Lens 2-5 Buteurs Amine (20', 48') — Abdalla Sima (43', 64', 70', 76', 81') Fiche du joueur Abdalla Sima (25 ans, Sénégal, attaquant du RC Lens) Performance historique Deuxième joueur à réaliser un quintuplé en 40 ans en championnat de France (le premier depuis Carlos Eduardo de Nice en 2014)

Selon vous, Abdalla Sima, qui est entré dans l'histoire avec ses 5 buts, peut-il lutter pour le titre de meilleur buteur de Ligue 1 cette saison ?

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